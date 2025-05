Transports : RER B, métros 3, 8, 9, et 12... Quelles lignes ont été les plus en difficulté en mars ?

Plusieurs lignes de métro et RER ont été en difficulté en mars a-t-on appris ce mercredi dans le tout dernier baromètre d'Ile-de-France Mobilités mesurant la ponctualité sur le réseau.

Des complications dans le métro, sur plusieurs axes. Ile-de-France Mobilités a publié ce mercredi le dernier baromètre de ponctualité des différentes lignes de métro et RER concernant le mois de mars 2025.

Parmi les premiers enseignements, on note des difficultés sur les lignes 3, 8 et 12 du métro avec des baisses significatives des résultats, soit respectivement de -3,5% pour les deux premières et -6% pour la dernière, par rapport à la ponctualité affichée le mois précédent.

En cumulé depuis le début de l'année, ces lignes sont en dessous des objectifs prévus dans le contrat qui court jusqu'à la fin d'année, propres à chaque ligne. La 3 affiche un retard de -5,7% par rapport à l'objectif, -7,7% pour la 8, -6,0% pour la 9, ou encore -6,5% pour la ligne 13 dont l'objectif de ponctualité est fixé à 96,5%.

Métros 1, 4 et 11 en bons élèves

A l'inverse, les lignes 1, 4 et 11 du métro parisien ont affiché en mars dernier des résultats plus qu'encourageants concernant la ponctualité des trains, dépassant tous les trois les objectifs fixés par l'autorité organisatrice des transports dans la région francilienne.

Depuis le début de l'année, la ligne automatisée au logo jaune a ainsi dépassé son objectif de +1,5%. On note +2,6% pour la ligne 2, +5,7% par rapport à la 4, et enfin +2,8% sur la 11.

RER C, D, E, et ligne U en délicatesse

Dans le RER, les principales difficultés résident sur les lignes C, D et E, qui terminent le mois (cumulé à fin mars) à -4,8 points par rapport à l'objectif, -4,2 points et -4,6 points.

«Sur le RER, les RER A et D sont stables, alors que les RER C et E progressent respectivement de 3,5 et 6 points par rapport à février, preuve que les mesures de redressement prises sur ces deux lignes portent leurs fruits», a de son côté analysé IDFM, qui ajoute que la baisse d'un point sur le RER B se justifie «avant tout par des incidents liés à la fiabilité du réseau».

Enfin, au sujet des trains, les lignes ont toutes été en progression sur ce mois de mars, à l'exception des lignes H et K au sujet de la ponctualité, en raison des retards pris après la découverte d'une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale le 7 mars, paralysant le trafic.