8-Mai : Général Leclerc, général de Lattre de Tassigny... Ces militaires qui ont contribué à la libération de la France

Ce 8 mai marque les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. En ce «Jour de la Victoire», voici certains des personnages militaires français qui ont le plus contribué au succès des Alliés.

Tout comme le général de Gaulle, le général Leclerc, le général de Lattre de Tassigny ou encore le général Juin sont des hauts gradés militaires qui ont marqué l'histoire de la France. Voici comment ils ont changé le cours de l'Histoire.

Le général Leclerc

La général Leclerc était l'un des principaux chefs militaires de la France libre, durant la Seconde Guerre mondiale. Il est notamment célèbre pour avoir dirigé la 2e division blindée. Il s'agit d'une ancienne unité de l'armée blindée et cavalerie, qui a été créée en 1943. Elle est devenue la 2e brigade blindée.

De son nom complet Philippe Leclerc de Hauteclocque, ce général s'est fait un nom pour son côté anticonformiste et génie stratégique. En 1940, il est emprisonné et s'évade rapidement en Angleterre, où il a rencontré le général de Gaulle, qui l'a missionné en Afrique-Equatoriale française.

28 novembre 1947 : À 45 ans, le général d’armée Philippe Leclerc de Hauteclocque meurt dans le crash de son avion en Algérie.



Brillant officier Saint-Cyrien, cavalier, blessé au combat, cette figure de la France libre s'évada 2 fois durant la campagne de France en 1940. pic.twitter.com/WipkIPSfrc — 𝓒𝓱𝓻𝓸𝓷𝓸𝓕𝓲𝓵 🏰 (@ChronoFil) November 28, 2020

Il est remonté jusqu'à la Libye et a stationné au Maroc, en 1943. Il a pris part, avec son unité, à la bataille de Normandie et a notamment écrit sa légende en étant la première unité à entrer dans Paris lors de la libération de la ville. Il a libéré également Strasbourg, le 23 novembre 1944.

Il est décédé dans un accident d'avion, en 1947 et est élevé à la dignité de maréchal de France, à titre posthume.

Le général de Lattre de Tassigny

Le général de Lattre de Tassigny a été l'un des autres grands officiers français de cette guerre. Lors de la Première Guerre mondiale, il était un jeune officier, qui s'est notamment battu à Verdun. Il a terminé la Grande Guerre avec la Légion d'honneur.

Lors de l'entre-deux-guerres, il est envoyé au Maroc, où il dispute la guerre du Rif et, comme pendant la guerre 1914-1918, il est encore blessé au front. Cette période lui a permis de devenir commandant de régiment. Il a donc débuté la guerre de 1939-1945 en tant que plus jeune général de France et commandant de la 14e division d'infanterie. Il a dû faire face à la Wehrmacht, lors de la bataille de Rethel.

Il s'est rallié à Charles de Gaulle et devient l'un des chefs de l'Armée de Libération entre 1943 et 1945. Il a même été le seul général français a diriger des unités américaines. Il est le seul Français présent lors de la signature de la capitulation allemande.

[#CeJourLà - décès du Maréchal de Lattre] Le 11 janvier 1952, il y a 70 ans, s’éteignait Jean de Lattre de Tassigny, dont le Musée conserve un képi et vareuse de général et son bâton de Maréchal. pic.twitter.com/aOa6MTZbJQ — Musée de l'Armée (@MuseeArmee) January 11, 2022

Après la guerre, il est notamment envoyé sur le front indochinois. Il décède, en France, en 1952 et a reçu des funérailles nationales. Il est également fait maréchal de France à titre posthume.

Le général Juin

Déjà réputé pour avoir été un «héros de la Première Guerre mondiale», il a notamment participé aux combats de la Marne, en 1914. Durant la Grande Guerre, il perd définitivement l'usage de son bras droit, raison pour laquelle il ne salue que de la main gauche. Il a donc passé 8 mois à l'hôpital avant de retourner sur le champ de bataille. Pour ses exploits, il a obtenu la Légion d'honneur dès 1914.

Durant l'entre-deux-guerre, il a servi en Afrique du Nord, notamment en Tunisie et au Maroc, où il a participé à la campagne du Rif. Il y a passé de nombreuses années, jusqu'à devenir colonel en 1935 et n'a jamais cessé d'avoir une attache pour le Maghreb.

Le général de Gaulle reprocha toujours au maréchal Juin d’avoir attendu 1942 pour rallier la France libre. Le journaliste Jean-Raymond Tournoux lui pose un jour la question :



- Mon général, que pensez-vous du maréchal Juin ?



- Juin ? De quelle année ? pic.twitter.com/sGHrWJjjIB — Anthologie de la répartie (@Antho_Repartie) March 26, 2024

Jusqu'en 1942, Alphonse Juin était tiraillé par ses sentiments anti-allemands et son sens de la discipline vis-à-vis de Vichy. Finalement, il est devenu l'un des grands chefs de l'armée de la Libération. Il a notamment fait parler de lui en étant à la tête du corps expéditionnaire français en Italie, qui gagne la victoire du Garigliano, permettant aux Alliés de rallier Rome alors qu'ils ne parvenaient pas à franchir le mont Cassin.

Il est le seul général de la Seconde Guerre mondiale à obtenir la dignité de maréchal de France alors qu'il est encore en vie, en 1952.

Le général Koenig

Pierre Koenig a été commandant de la 1e brigade française libre lors de la bataille de Bir Hakeim, en Libye. Son unité, héroïque, a résisté aux assauts des armées allemandes et italiennes, qui bénéficiaient d'un effectif dix fois supérieur aux 3.700 hommes français.

Quelques années auparavant, il a servi au sein du 36e régiment d'infanterie, durant la fin de la Première Guerre mondiale. Il est rapidement promu sous-lieutenant, en 1918. Lui aussi a poursuivi son parcours hors de l'Hexagone, d'abord en Allemagne, puis au Maroc, où il a servi à Marrakech. Il a débuté la Seconde Guerre mondiale en tant que capitaine et adjoint du lieutenant-colonel Raoul Magrin-Vernerey, dans la 13e demi brigade de Légion étrangère. Il n'a pas tardé à s'engager auprès de la France libre.

Ainsi, il a fuit clandestinement en Angleterre avec six compagnons, tous membres de la 13e demi brigade de Légion étrangère. Il est rapidement promu général de brigade et a commandé des soldats français libres lors de la bataille de Bir Hakeim et la seconde bataille d'El Alamein. Il a notamment accompagné le général de Gaulle à Bayeux, en 1944 et est fait gouverneur militaire de la ville de Paris juste avant sa libération. Il a notamment écrit l'Histoire en procédant à l'arrestation du maréchal Pétain, à Vallorbe.

Après la guerre, il est nommé commandant en chef de la zone d'occupation française en Allemagne.

Le général Béthouart

A l'image des généraux cités précédemment, Antoine Béthouart a commencé ses exploits militaires en rejoignant l'infanterie française lors de la Grande Guerre. Blessé à de multiples reprises, il est fait chevalier de la Légion d'honneur et a terminé cette guerre en tant que capitaine.

L'entre-deux-guerre a également pour lui été l'occasion de se rendre à l'étranger, notamment dans les pays scandinaves où il a écrit sa légende militaire. Il est ainsi envoyé en Finlande comme conseiller militaire et est affecté à l'état-major du 12e corps d'armée en 1922. Plus tard, il est adjoint de l'attaché militaire en Yougoslavie, puis lieutenant-colonel.

Il a ainsi débuté la Seconde Guerre mondiale sur la ligne Maginot, dans les Alpes. Mais quelques mois plus tard, c'est dans un pays nordique qu'il a réalisé son plus bel exploit, en réalisant la campagne de Norvège, où de rudes combats prirent place dans des conditions particulièrement rigoureuses.

20 janv 1945 : Le général de Lattre donne l’ordre à Béthouart et Monsabert de réduire la poche de Colmar avec l’aide des 1re et 3e divisions américaines. Les combats sont d’une très grande intensité et se déroulent au cours d’un hiver particulièrement rigoureux (- 20 degrés). pic.twitter.com/J55TVYmHY9 — THEATRUM BELLI (@TheatrumBelli) January 20, 2020

A nouveau, il a brillé en 1944 et 1945 en commandant le corps expéditionnaire français à la tête du 1e corps d'armée lors de la libération de la France. Il a mis un terme à sa carrière militaire en 1949, en tant que général d'armée.