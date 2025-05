Violences sexuelles : près de 19% des femmes victimes de ces dernières dans l’enfance au niveau mondial

Une étude parue ce jeudi 8 mai dans The Lancet indique qu’environ une femme sur cinq et un homme sur sept dans le monde a subi avant l'âge de 18 ans des violences sexuelles. Ces agressions ayant un effet dévastateur sur la santé et la vie d’adulte.

Un chiffre qui ne baisse pas depuis 1990 et toujours aussi alarmant. Une étude menée par des chercheurs de l'université de Washington à Seattle et financée par la fondation de Bill Gates est parue ce jeudi dans The Lancet. L’étude vie à estimer le nombre de personnes ayant subi des violences sexuelles pendant l'enfance ou l'adolescence dans 204 pays.

Ainsi, selon les résultats, 18,9% des femmes et 14,8% des hommes ont été victimes de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans à l'échelle mondiale, soit un ratio d’une femme sur cinq et d'un homme sur sept.

Si les taux issus de l’analyse des données de l’OMS et des Nations Unies entre 1990 et 2023 montrent une certaine stabilité, les estimations varient très fortement d’une région du monde à l’autre.

Pour ce qui est des taux les plus bas et les plus élevés à l’échelle mondiale, ces violences ne touchent que 6,9% des femmes au Monténégro contre 42,6% aux Iles Salomon et 4,2% des hommes en Mongolie contre 28,3% en Côte d’Ivoire.

Autre exemple, aux États-Unis, la proportion de femmes ayant subi de telles violences est de 27,5%, contre 16,1% des hommes, au Royaume-Uni de 24,4% des femmes et 16,5% des hommes.

La France au-dessus des moyennes mondiale et européenne

En Inde, ce sont près d’un tiers des femmes (30,8%) qui ont été victimes de violences sexuelles durant l’enfance. Néanmoins, la part d’hommes ayant vécu la même situation est inférieure à la moyenne mondiale. Ils sont 13,5% dans ce cas.

Si la France est sous la moyenne mondiale pour ce qui est des violences sexuelles subies par les hommes dans l’enfance (13,8%), elle est cependant très au-dessus des moyennes mondiale et européenne. Ainsi, 26% des femmes en France, soit environ une femme sur quatre, ont été victimes de ces violences dans l’enfance, contre 20,7% au niveau de l’Europe de l’Ouest.

L'étendue réelle des violences sexuelles envers les enfants est probablement sous-estimée étant donné la rareté des données disponibles et les difficultés à mesurer ces agressions, ont noté les auteurs de l'étude, appelant à collecter des données précises afin de «cibler les efforts de prévention».

Or, il s'agit d'un enjeu crucial pour la santé publique et les droits humains, ces violences ayant «de graves conséquences à long terme pour les personnes concernées», ont-ils ajouté.

Ces victimes ont «des risques accrus de troubles dépressifs majeurs, d'anxiété, de consommation de substances addictives, de problèmes de santé à long terme» et auront «un épanouissement individuel limité, avec un niveau d'éducation et une réussite économique réduits».