Sondage : 81% des Français veulent autoriser les policiers à effectuer des courses-poursuites contre les auteurs de rodéos urbains, même si c'est dangereux

Une très forte majorité. Selon un sondage* de l’Institut CSA paru ce vendredi 9 mai, 81% des Français souhaitent voir les policiers autorisés à effectuer des courses-poursuites dans le cadre de rodéos sauvages, et ce, malgré le danger.

Les rodéos sauvages viennent régulièrement entacher l'actualité en France. Le 3 mai dernier, un élu municipal d’une commune de Gironde a été agressé après avoir tenté de mettre fin à un large rodéo urbain. La veille, un gendarme et un des auteurs de ces rodéos ont été blessés lors d’une intervention en Seine-Saint-Denis.

Cette multiplication des faits de rodéos sauvages entraîne une hausse de la sévérité des Français. En effet, en avril 2022, une autre étude de l’Institut CSA mettait en évidence que 76% des sondés étaient favorables aux courses poursuites, soit 5 points de moins qu’en mai 2025.

Les hommes davantage convaincus

Dans le détail de cette étude, les femmes interrogées se montrent plus partagées que les hommes, bien que très majoritairement en faveur de la proposition. En effet, elles sont 79% à y adhérer contre 83% pour leurs homologues masculins.

Du point de vue de l’âge des sondés, l’étude met en lumière une fluctuation des taux d’adhésion. Ainsi, les 18-24 ans sont 89% à répondre à l’affirmative, soit 17 points de plus que les 25-34 ans (72%) et 5 points de plus que les 50-64 ans (84%).

Sur l’angle des catégories socio-professionnelles, les résultats montrent que 82% des inactifs souscrivent à cette autorisation de course-poursuite en cas de rodéos urbains contre 81% pour les CSP+ et 80% pour les CSP-.

Le PS s’éloigne de ses alliés

Sur le volet politique, la proposition d’autoriser les policiers à effectuer des courses-poursuites contre les auteurs de rodéos urbains, même si c'est dangereux, s’inscrit dans la logique de l’échiquier français.

Ainsi, à l’extrême droite du spectre politique, la proposition est adoptée de façon écrasante par les sondés se réclamant du Rassemblement national avec un taux d’adhésion de 94%.

Les sondés proches de la macronie (Renaissance) et des Républicains sont de leur côté au coude-à-coude avec respectivement 88% et 87% de taux d’approbation.

À gauche, l’alliance du Nouveau Front populaire continue de se fracturer. En effet, les sondés proches du Parti socialiste s’éloignent un peu plus des électeurs de la France insoumise et des Écologistes. Ils sont en effet 70% à valider la proposition, soit 11 points de plus que LFI (59%) et 13 points qu’EELV.

* Sondage réalisé les 6 et 7 mai par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.