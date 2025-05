Jean-Luc Mélenchon comparé à Joseph Geobbels : le leader de La France insoumise porte plainte pour «injure publique»

L'avocat Alain Jakubowicz a comparé ce jeudi Jean-Luc Mélenchon à Joseph Goebbels, l'ancien ministre de la propagande d'Hitler. Le leader de LFI a porté plainte pour «injure publique».

Alain Jakubowicz dans l'œil du cyclone. Interrogé sur le livre-enquête «La meute», sorti mercredi, - qui étrille les méthodes de fonctionnement de La France insoumise (LFI) -, l'avocat, par ailleurs président d'honneur de la Licra, s'est lancé dans une comparaison très douteuse lors d'une matinale d'information, ce jeudi.

«Ça raconte l'histoire d'un mouvement fasciste (...). Toutes proportions gardées, je vois un parallèle - je sais que je vais me faire rentrer dedans, mais ce n'est pas grave - entre Mélenchon et Goebbels», a-t-il lâché au nom de la liberté d'expression, invité d'une émission matinale sur BFMTV.

«La liberté d'expression ne justifie pas l'outrance et la diffamation», a réagi la direction de la chaîne sur le réseau social X, condamnant fermement les propos tenus par l'avocat.

Une plainte déposée par Jean-Luc Mélenchon

Sur X, Jean-Luc Mélenchon a annoncé porter plainte contre Alain Jakubowicz «pour injure publique». «Il m’a identifié à Joseph Goebbels le criminel antisémite. Il a également injurié notre mouvement politique, ses adhérents et ses électeurs en traitant les insoumis de nazis. Tout cela le jour anniversaire de la défaite de l’Allemagne hitlérienne. Compte tenu de ses responsabilités associatives et du jour, monsieur Alain Jakubowicz ne peut ignorer la portée et la signification très gravement injurieuse de ses mots sur un tel sujet», a-t-il dénoncé.

Je porte plainte contre le président de la LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) pour injure publique. En effet sur la chaîne BFM, il m’a identifié à Joseph Goebbels le criminel antisémite. Il a également injurié notre mouvement politique, ses… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) May 8, 2025

Le député LFI Manuel Bompard s'est lui offusqué de la comparaison faite «sans aucune contradiction de la meute médiatique. Jusqu'où iront-ils dans l'ignominie ?», a-t-il écrit sur ce même réseau social.