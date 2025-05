Libération de la poche de Lorient : la ville commémore ce samedi les 80 ans de la reddition allemande

80 ans après, Lorient va fêter sa libération. La ville bretonne avait une importance majeure durant la guerre de 1939-1945, où elle symbolisait la prépondérance des «poches de l'Atlantique». Les célébrations dans la ville aux cinq ports dureront toute la journée.

Un jour historique. Comme on peut le lire sur le site officiel de la ville, ce 10 mai est celui de la commémoration. «Des cérémonies officielles et militaires vont se succéder toute la journée, tandis que des spectacles et des animations grand public seront proposés jusqu’en soirée à Lorient La Base».

© Lorient Agglomération

La matinée sera consacrée à des actes commémoratifs comme le dépôt de gerbes à la Stèle de la Reddition, prévu à 8h45, et le dévoilement d'une nouvelle plaque commémorative à 10h. Pour célébrer cette nouveauté, «la Musique de la Marine nationale et des jeunes du Conservatoire de musique et danse de Lorient» viendront jouer. Pour participer à cet événement, une inscription en ligne est requise.

Lorient célèbre une page de l'histoire de France

La fête populaire et mémorielle commencera dès 12h30, au village de la Libération, avec la présentation de véhicules militaires. Concerts, ballets aériens, prestations musicales et conférences de presse seront données aux quatre coins de la ville. En fin d'après-midi, la cérémonie officielle prendra place au niveau de l'avenue Simone Veil. Elle sera précédée d'un cortège à 15h30.

Enfin, un pique-nique géant sera organisé à Lorient La Base et un Bal de la Libération costumé suivra, à 19h45. Pour mettre fin à la soirée, un spectacle sons et lumières sera projeté sur la façade du K2.

Le 10 mai 1945, le général Fahrmbacher remettait son arme au général Kramer, symbolisant la reddition allemande face aux divisions américaines. Il s'agit d'un acte symbolique fort, puisque les poches de l'Atlantique ont été des zones de résistance allemande importantes, notamment grâce à la base sous-marine de Lorient, qui compte un réseau de fortifications complexe.

La poche de Lorient a existé à partir en août 1944, à la suite de la percée d'Avranches et le début de la pénétration des troupes américaines en Bretagne. La bataille de Brest, en août et septembre 1944, a coûté de nombreuses pertes humaines aux Alliés.

Mais la situation n'a pas beaucoup évolué jusqu'aux débarquements américains de 1945, les Allemands ne pouvant plus compter sur leurs sous-marins, stationnés en Norvège, et les Français accusant un sous-effectif de troupes militaires.