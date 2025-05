Lot : 10.000 personnes rassemblées lors d’une rave-party illégale, des «centaines de contrôles» effectués

Environ 10.000 personnes ont investi des terrains privés dans le Lot pour organiser illégalement une rave-party. Les forces de l'ordre ont bloqué les accès au site, d'après la préfecture.

Des Français, des Espagnols, des Italiens : autour de 10.000 personnes étaient rassemblées ce vendredi dans le Lot pour participer à une rave-party illégalement organisée. D'après la préfecture, des «centaines de contrôles» ont été réalisés mais l'événement se déroulait dans le calme en début de soirée.

La préfète du Lot, Claire Raulin, a expliqué que les fêtards étaient arrivés progressivement «dans la nuit du 7 au 8 mai». Quatre scènes principales entourées de campements et de véhicules ont été installés sur des «terrains agricoles privés» à Rocamadour et à Montvalent.

Claire Raulin affirme que «ce site est tenu et contrôlé» : les axes routiers sont «bloqués» et, actuellement, la RD 840 et la RD 70 restent fermées à la circulation. La préfecture demande aux locaux d'éviter le secteur et d'emprunter les déviations mises en place.

Sur place, «200 agents de l'Etat et personnels sont mobilisés [...] dont plus d'une centaine de forces de sécurité», précise la préfète. Un dispositif qui a «vocation à monter en puissance dans les jours qui viennent» selon le colonel Bertrand Loddé, commandant du groupement de gendarmerie du Lot.

«Nous faisons des centaines de contrôles et de constats chaque jour. [...] Toutes les infractions constatées sont verbalisées, telles que le non-respect des arrêtés préfectoraux en vigueur, de la législation relative aux stupéfiants, à l'alcool et à la sécurité routière», affirme la préfecture en ajoutant : «Tout cela donnera lieu aux actions nécessaires qui seront prises».

Toutes les… pic.twitter.com/liWKbB2jZ1 — Préfète du Lot 🇫🇷 (@Prefet46) May 9, 2025

«On sait qu'il peut y avoir des risques sanitaires, c'est un rassemblement de grande ampleur, des milliers de personnes avec des consommations illégales de stupéfiants, des consommations excessives d'alcool, des risques d'accident», a mis en garde Claire Raulin.

Les pompiers sont présents dans l'enceinte de l'événement. «Environ 80 personnes ont été prises en charge par la sécurité civile, pour des soins mineurs», informe la préfecture. Une personne a déjà été transporté à l'hôpital. Des suites de sa consommation de stupéfiants, elle a été placée en observation.

Claire Raulin rappelle également entretenir un «dialogue étroit et permanent avec les maires des communes impactées par l'événement». En effet, la rave party a engendré de nombreuses nuisances pour les riverains : bruits, stationnements irréguliers ou encore desdégâts sur les propriétés privées.