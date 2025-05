Lot : 9.000 personnes rassemblées lors d’une rave-party illégale, des «centaines de contrôles» effectués

Environ 9.000 personnes ont investi des terrains privés dans le Lot pour organiser illégalement une rave-party. Les forces de l'ordre ont bloqué les accès au site, d'après la préfecture.

Des Français, des Espagnols, des Italiens : 9.000 personnes étaient rassemblées ce vendredi dans le Lot pour participer à une rave-party illégalement organisée. D'après la préfecture, des «centaines de contrôles» ont été réalisés mais l'événement se déroulait dans le calme en début de soirée.

La préfète du Lot, Claire Raulin, a expliqué que les fêtards étaient arrivés progressivement «depuis la soirée du mercredi 7 mai». Quatre scènes principales entourées de campements et de véhicules ont été installés sur des «terrains agricoles privés» à Rocamadour et à Montvalent, où la musique résonne.

Claire Raulin affirme que «ce site est tenu et contrôlé» : les axes routiers sont «bloqués», «les routes départementales autour du site sont fermées et nous faisons des centaines de contrôles et de constats chaque jour», a-t-elle précisé.

#Sécurité | Rassemblement type « Rave Party » installé illégalement sur les secteurs de Rocamadour/Montvalent

👮‍♂️👮‍♀️Des centaines de contrôles et de constats sont réalisés par les forces de sécurité, notamment s’agissant de la consommation de stupéfiants et d’alcool.

Toutes les… pic.twitter.com/liWKbB2jZ1 — Préfète du Lot 🇫🇷 (@Prefet46) May 9, 2025

«On sait qu'il peut y avoir des risques sanitaires, c'est un rassemblement de grande ampleur, des milliers de personnes avec des consommations illégales de stupéfiants, des consommations excessives d'alcool, des risques d'accident», a mis en garde la préfète.

Les pompiers sont présents dans l'enceinte de l'événement et une centaine de membres des forces de l'ordre sont déployés autour. Un dispositif qui a «vocation à monter en puissance dans les jours qui viennent» selon le colonel Bertrand Loddé, commandant du groupement de gendarmerie du Lot.

«Toutes les infractions sont relevées, que ce soient les infractions à la législation sur les stupéfiants, la consommation excessive d'alcool, les infractions à la législation sur la sécurité routière, le non-respect des arrêtés préfectoraux sur ce rassemblement qui est illégal», a encore dit Claire Raulin, ajoutant : «Tout cela donnera lieu aux actions nécessaires qui seront prises».