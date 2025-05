Narcotrafic : un jeune homme tué lors d’une rixe près d’un point de deal de Carcassonne

Un jeune homme est mort dans une rixe sur fond de trafic de stupéfiants ce jeudi 8 mai à Carcassonne (Aude). Une enquête pour homicide a été ouverte.

Une nouvelle victime de règlement de comptes. Un jeune homme, non identifié et dont l'âge pourrait être compris entre 16 et 25 ans, a été tué ce jeudi à la suite d'une rixe dans une rue de Carcassonne (Aude), a appris l'AFP ce vendredi 9 mai de source policière.

La victime a été retrouvée morte par les services de secours dans une rue connue pour être un point deal au sein du quartier difficile de La Conte, classé prioritaire par les politiques locales de la ville.

Le médecin légiste a relevé sur la victime plusieurs traumatismes au visage et à la tête, qui pourraient avoir été causés par une arme par destination contondante ayant entraîné la mort. Toujours selon cette même source, la rixe, très violente, aurait impliqué plusieurs personnes.

Une enquête pour homicide a été ouverte par le parquet de Carcassonne et confiée aux policiers du service de police judiciaire de Perpignan.