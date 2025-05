Nord : la maire d'Assevent menacée et violentée à la suite d'une intervention sur un rodéo urbain

Marjorie Mahieux, maire de la commune d'Assevent (Nord), a été menacée et violentée à la suite d'une intervention avec son conjoint pour mettre un terme à un rodéo urbain.

Un véritable fléau. La maire de la commune d'Assevent (Nord), Marjorie Mahieux, a tenté d'intervenir sur un parking de sa ville, pour mettre fin à un rodéo urbain qui impliquait trois véhicules. Les faits se sont déroulés aux alentours de 20h30 ce jeudi 8 mai. La situation a dégénéré puisque la maire a été menacée et violentée.

Accompagnée par son conjoint, la maire a demandé les papiers des propriétaires des véhicules mis en cause. Deux conducteurs ont refusé le contrôle malgré sa qualité de maire déclinée.

une plainte déposée

Le conjoint de Marjorie Mahieux a tenté de s'entretenir avec un des conducteurs mais ce dernier a démarré son véhicule brusquement, manquant de le renverser. Un autre a quitté les lieux en déclarant : «Il va finir dans le coffre celui-là».

À 22h45, le conjoint de la maire a déposé plainte au commissariat de Maubeuge. La maire a fourni la vidéo des faits et a informé qu'elle déposerait plainte ultérieurement. Le véhicule d'un des mis en cause a été enlevé et remis au commissariat.

Depuis quelques années, les rodéos urbains représentent un véritable fléau en France. Dernièrement, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a ordonné aux procureurs, par le biais d’une circulaire, de confisquer systématiquement les véhicules des personnes condamnées pour des cas de rodéos urbains.

Hier, vendredi 9 mai, les forces de l'ordre ont dû intervenir pour stopper un rodéo urbain massif à Bordeaux (Gironde), rassemblant pas moins de 500 voitures et près de 3.000 personnes.