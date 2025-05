Orages : voici les 46 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Le week-end s'annonce orageux et il faudra faire preuve de vigilance dans plusieurs départements. Météo-France a placé près de la moitié du pays en vigilance jaune orages.

Prudence dimanche. La journée du 11 mai s'annonce orageuse et Météo-France a par conséquent placé 46 départements en vigilance jaune pour des risques d'orages.

Les voici : Ain, Allier, Ariège, Aude, Aveyron, Calvados, Cantal, Cher, Corrèze, Côte d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loire, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Ile-et-Villaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loiret, Lot, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Nièvre, Orne, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Yonne.

©Météo-France

Les températures remontent ce week-end et cela devrait perdurer, mais ce n'est pas sans conséquence. En contrepartie, les orages pourrait s'inviter, et rafraîchir l'atmosphère. Il faudra notamment être vigilant à partir de midi dimanche, et jusqu'à la nuit.

Du côté des températures, on attend jusqu'à 24 °C à Paris et Strasbourg.