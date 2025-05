Orages : voici les 68 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Le week-end s'annonce orageux et il faudra faire preuve de vigilance dans plusieurs départements. Météo-France a placé 68 départements pays en vigilance jaune orages.

Prudence dimanche. La journée du 11 mai s'annonce orageuse et Météo-France a par conséquent placé 68 départements en vigilance jaune pour des risques d'orages.

Les voici : Ain, Allier, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes d'Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Oise, Orne, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Yonne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-St-Denis, Val-de-Marne et Val-D'Oise.

Les températures remontent ce week-end et cela devrait perdurer, mais ce n'est pas sans conséquence. En contrepartie, les orages pourrait s'inviter, et rafraîchir l'atmosphère. Il faudra notamment être vigilant à partir de midi ce dimanche, et jusqu'à la nuit.

Ce n'est pas tout, puisque deux départements ont été placés en vigilance jaune pluie inondation pour la même journée. Le Tarn et l'Aveyron sont concernés.

Du côté des températures, on attend jusqu'à 24 °C à Paris et Strasbourg.