14-Juillet : combien coûtent le défilé et le feu d'artifice ?

Chaque année, le défilé du 14-Juillet met à l’honneur la France et son armée. Dans cette période de rigueur budgétaire, le coût des festivités est scrupuleusement calculé pour éviter les dépenses excédentaires, sans pour autant sacrifier la grandeur de la parade, conclue par un beau feu d’artifice.

Combien coûtent les célébrations du 14-Juillet ? À l’occasion de la fête nationale, la France a mis ses habits d’apparat pour se livrer à son plus beau défilé, composé cette année de 7.000 hommes et femmes, mais aussi de plus d’une centaine d’avions, 155 véhicules, 92 motos, et 200 chevaux de la Garde républicaine.

Une parade dont l’objectif est simple : continuer à épater, mais sans plomber les comptes publics, avec un coût estimé entre 3 et 4 millions d’euros selon la Cour des comptes, auquel s’ajoute un feu d’artifice à environ 700.000 euros.

Un budget global en baisse

Chaque année, le projet de loi de finances prévoit un montant alloué aux différentes célébrations nationales organisées par les pouvoirs publics en France. S’il était de 19,8 millions d’euros en 2024, notamment en raison des commémorations des 80 ans du Débarquement en Normandie, qui ont coûté 14 millions d’euros, il est estimé cette année à 10,5 millions d’euros, dans un contexte de rigueur budgétaire imposée par Bercy.

Selon une annexe au projet de loi de finances 2024, la somme consacrée aux célébrations du 14-Juillet a représenté un coût de 3,5 millions d’euros en 2024, soit un peu moins de 20% du budget global des commémorations. Si aucun chiffre précis n’a été avancé à ce stade pour le défilé de cette édition 2025, le budget devrait s’inscrire, au regard des années précédentes, dans une fourchette également comprise entre 3 et 4 millions d’euros. Il était de 4,6 millions d'euros en 2023.

Toujours selon la Cour des comptes, la majeure partie du coût des célébrations est donc consacrée au dispositif de sécurité qui encadre l’événement. Au total, «11.500 effectifs» des forces de l'ordre ont été mobilisés «pour toute l'agglomération parisienne», a précisé le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Depuis 19h dimanche, le secteur des Champs-Élysées est particulièrement surveillé, alors qu’une menace terroriste pèse toujours sur la France,

Quant au feu d’artifice tiré depuis le Champ-de-Mars - à la charge de la mairie de Paris - il coûtera cette année «700.000 euros», a précisé la municipalité au Figaro. Le show devrait réunir plus de 300.000 spectateurs dans la capitale, ce qui nécessite un déploiement massif des forces de l’ordre. Ce budget englobe environ 300.000 euros pour la pyrotechnie et 400.000 euros pour la sécurité et le personnel. Une partie sera également consacrée au retour des drones, dont un millier devraient accompagner le feu d’artifice.

des économies réalisées

À noter que le budget des célébrations du 14-Juillet est légèrement en baisse depuis plusieurs années. Alors que les finances publiques sont en berne, la Cour des comptes a réclamé une reprise en main des budgets festifs et cérémoniels.

Le ministère de la Défense a donc entrepris une réduction d’envergure en 2025 avec une baisse globale de 10% des effectifs militaires, pour économiser notamment près de 500.000 euros sur le carburant, les pièces détachées et les coûts de coordination.

Déjà en 2010, Nicolas Sarkozy avait pour sa part supprimé la Garden Party de l’Élysée - dont le coût était estimé à environ 730.000 euros - pour faire des économies.