Festivités du 14-Juillet : 389 interpellations en France, dont 176 à Paris et dans les alentours

La nuit du dimanche 13 au lundi 14 juillet a été marquée par 389 interpellations à travers le pays, dont près de la moitié à Paris et en petite couronne. Des violences, des usages détournés de mortiers et un incendie ont émaillé la soirée, selon les autorités.

Alors que 53.000 membres des forces de sécurité étaient mobilisés dimanche soir à l’occasion de la Fête nationale, les incidents survenus dans la nuit du 13 au 14 juillet ont conduit à 389 interpellations sur l’ensemble du territoire, d’après le ministère de l’Intérieur et le parquet de Paris. Au sein de la capitale et dans sa proche banlieue, 176 personnes ont été arrêtées, a précisé le préfet de police Laurent Nuñez. Au total, 313 gardes à vue ont été ordonnées, et 28 agents des forces de l’ordre ont été blessés, a précisé le ministère. Par ailleurs, 651 usages détournés d’engins pyrotechniques ont été recensés.

«Une activité très soutenue»

Sur les 176 interpellations enregistrées en Île-de-France, 43 concernaient l’usage ou la détention de mortiers d’artifice, selon Laurent Nuñez. «C’était 156 l’an dernier, donc il y a une activité très soutenue», a-t-il affirmé lundi matin lors de la Grande Interview sur CNews et Europe 1, en évoquant des violences urbaines bel et bien présentes cette année encore.

D’après la procureure de Paris Laure Beccuau, 80 personnes étaient toujours en garde à vue lundi en fin de journée, parmi lesquelles 27 mineurs. Plusieurs procédures ont été ouvertes, notamment pour agressions sexuelles (quatre majeurs concernés) et port d’arme blanche (un mineur).

15.000 mortiers saisis en amont

La préfecture de police a poursuivi tout au long du week-end des opérations de contrôle ciblées dans l’agglomération parisienne. Plus de 250 contrôles de véhicules, de commerces ou sur la voie publique ont été menés, aboutissant à la saisie de près de 15.000 mortiers d’artifice, a précisé Laurent Nuñez.

« Et les contrôles vont se poursuivre aujourd’hui », a-t-il ajouté ce lundi. Malgré la défaite du PSG en finale du Mondial des clubs face à Chelsea (3-0), le préfet a indiqué qu’aucun attroupement festif n’a été constaté, notamment autour du Parc des Princes ou sur les Champs-Élysées. « S’il y en avait eu, ils auraient été dispersés », a-t-il insisté, évoquant un dispositif de sécurité renforcé.

Un gymnase détruit au Blanc-Mesnil

Un incendie majeur a par ailleurs été recensé dans la nuit, dans un gymnase situé au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). Un véhicule en feu à proximité aurait propagé l’incendie au bâtiment, entièrement ravagé par les flammes. Environ 3.500 mètres carrés ont été détruits.

Aucune victime n’est à déplorer, mais l’intervention a nécessité une cinquantaine de véhicules, près de 200 soldats du feu et une dizaine de lances à eau. Pour le feu d’artifice parisien de ce lundi soir, qui devait rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes, 11.500 membres des forces de l’ordre étaient mobilisés dimanche et lundi, a précisé le ministère. La vigilance restera renforcée jusqu’à mardi dans plusieurs zones sensibles.