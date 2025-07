Pyrénées-Atlantiques : une femme retrouvée morte, son compagnon connu pour violences conjugales en garde à vue

Un homme déjà condamné pour des violences envers sa compagne a été placé en garde à vue après son décès ce lundi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques). Il est soupçonné de «meurtre par conjoint», selon le parquet de Pau.

Un potentiel nouveau féminicide. Le corps sans vie d’une femme de 37 ans a été retrouvé dans un appartement à Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques, ce lundi, a révélé le parquet de Pau. Une enquête a été ouverte et un homme de 39 ans, conjoint de la victime, a été interpellé.

Les faits se sont déroulés peu après 1h du matin, ce lundi 14 juillet. Un homme de 39 ans a appelé les secours en indiquant que sa compagne de 37 ans ne respirait plus, alors qu’elle se trouvait chez lui.

D’abord entendu comme témoin, l’homme a admis au fil des investigations avoir «mis une gifle à la victime» mais il a contesté le fait que son geste soit «responsable des causes de la mort». Il a mis en avant le fait que cette dernière a «pris des médicaments dans la soirée», a expliqué le procureur de la République de Pau, Rodolphe Jarry.

neuf condamnations

D'après les premières constatations, «la victime présentait des petites lésions mais qui ne paraissent pas compatibles avec des coups violents» qu'aurait pu lui porter une tierce personne, selon le magistrat. Une autopsie et des analyses complémentaires en toxicologie sont prévues pour déterminer les causes exactes de la mort.

Le mis en cause, défavorablement connu par la justice avec neuf condamnations à son casier pour des affaires de stupéfiants et des violences aggravées, avait écopé en mars 2023 de six mois de prison avec sursis probatoire renforcé pendant deux ans pour violences conjugales envers la victime.

Depuis le début de l'année 2025, on dénombre 83 féminicides en France.