40 milliards d'économies : ce que pourrait annoncer François Bayrou ce mardi

François Bayrou dévoile ce mardi les pistes d'amélioration retenues dans le cadre du budget 2026. Ce dernier prévoit un important tour de vis de 40 milliards d'économies.

L'heure de vérité a sonné pour François Bayrou. Le Premier ministre doit présenter ce mardi 15 juillet, dès 16h, les grandes orientations du budget 2026, en trouvant le moyen de réaliser 40 milliards d'économies. Le tout dans un contexte politique, économique et international particulièrement instable.

L'objectif est de ramener le déficit à 4,6% du PIB l'an prochain, contre 5,8 en 2024. Il faut le faire en prenant en compte les tensions commerciales imposées par Donald Trump, qui a annoncé samedi que les produits de l'UE seraient taxés de 30%, ainsi que l'augmentation de 3,5 milliards du budget des armées promise dimanche par Emmanuel Macron.

Alors qu'il ne dispose pas de la majorité et que son socle de soutiens paraît plus friable que jamais, le Premier ministre, déjà menacé de censure, marche sur un fil. Pour résoudre le casse-tête qui se présente à lui, il devrait présenter un plan en deux volets, dont l'un sera dédié au «retour à un équilibre supportable des finances publiques» et l'autre au «soutien à la production». François Bayrou pourrait opter pour différentes mesures dans cette optique.

Une «année blanche»

L'hypothèse a été évoquée par le gouvernement à plusieurs reprises : elle consiste à reconduire à l'identique certaines dépenses entre 2025 et 2026, sans tenir compte de l'inflation. Les économies engendrées par une telle mesure dépendront toutefois grandement du périmètre retenu pour cette «année blanche».

Ce gel pourrait par exemple s'étendre au barème de l'impôt sur le revenu, ce qui reviendrait à ne pas réévaluer les seuils des différentes tranches qui habituellement sont ajustés automatiquement chaque année pour neutraliser les effets de l'inflation. Des ménages jusque-là non imposables seraient donc soumis à l'impôt et d'autres verraient leur niveau d'imposition augmenter.

Suivant de larges appels à mettre à contribution les retraités, les pensions pourraient aussi être désindexées de l'inflation. Le Comité de suivi des retraites (CSR) a lui-même fait une proposition en ce sens, qui a été appuyée par plusieurs parlementaires du camp gouvernemental.

La commission des Finances du Sénat a estimé qu'une «année blanche» appliquée aux dépenses de l'Etat sur ses missions budgétaires, excepté la défense, la contribution au budget de l'UE et la charge de la dette, pourrait rapporter 10 milliards d'euros. L'Observatoire français des conjonctures économiques et l'Institut des politiques publiques évoquent plutôt une économie de 5,7 à 6 milliards d'euros.

Réduire la protection sociale

Jeudi, François Bayrou a prévenu que «certaines dépenses sociales devront être contrôlées» et le modèle social «reconfiguré». Plusieurs pistes en ce sens ont été évoquées ces derniers mois, pour réduire le déficit de la protection sociale.

L'Assurance maladie, qui devrait connaître un trou de 16 milliards d'euros en 2025, a notamment proposé fin juin d'économiser 3,9 milliards d'euros en 2026 en améliorant la pertinence des soins, luttant contre les fraudes, régulant les prix, renforçant la prévention et réformant les indemnités journalières.

L'assurance vieillesse affiche un déficit plus faible, à environ 6 milliards d'euros en 2025, mais de nombreux acteurs ont là encore appelé à mettre les retraités à contribution, soit par la désindexation des pensions, soit par une hausse de la CSG.

Enfin, un nouveau durcissement des règles de l'assurance chômage pourrait se profiler, alors qu'Emmanuel Macron a affirmé dimanche qu'il comptait financer l'effort militaire par «plus de production et plus d'activité». De quoi raviver les spéculations autour d'un relèvement du temps de travail ou la suppression de jours fériés.

Moins de fonctionnaires

Fin avril, une circulaire a souligné que la rémunération des 5,8 millions d'agents publics coûtait 107 milliards d'euros en 2024, en hausse de 6,7%. Matignon a appelé à maîtriser l'augmentation de ces dépenses et le gouvernement pourrait actionner le levier des réductions d'emploi.

Début juin, le ministre de l'Economie, Eric Lombard, a dit vouloir engager la «baisse du nombre de fonctionnaires». Il n'en a pas précisé l'ampleur mais le Sénat a préconisé de ne pas remplacer un départ à la retraite sur deux dans la fonction publique d'Etat, pour une économie espérée de 500 millions d'euros.

La réforme des agences et opérateurs de l'Etat

Si les 434 opérateurs, 317 organismes consultatifs et 1.153 organismes publics nationaux dont dispose l'Etat étaient réformés, une économie de 540 millions d'euros pourrait être réalisée sur plusieurs années, d'après le Sénat.

Le gouvernement voit encore plus grand puisqu'il vise 2 à 3 milliards d'économies par ce biais. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a affiché sa volonté de fusionner ou supprimer un tiers des opérateurs de l'Etat, sauf les universités, d'ici à 2027.

Plus globalement, l'Etat devrait dans son ensemble avoir à se serrer la ceinture, avec de potentielles baisses de crédits dans les ministères mais aussi dans les collectivités.

D'autres pistes ?

La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a prôné la «rationalisation» des aides publiques aux entreprises. Selon une commission d'enquête sénatoriale, ces dernières s'élevaient à 211 milliards d'euros en 2023.

L'idée d'augmenter la TVA pour compenser des baisses de cotisations pesant sur le travail, soit une «TVA sociale», a aussi été évoquée. Elle est toutefois fortement rejetée par la gauche et le Rassemblement national, ce dernier menaçant le gouvernement de censure si elle venait à être retenue.

Une taxation plus importante des plus riches a aussi émergé dans cette foire aux idées. Elle concernerait ceux qui gagnent plus de 250.000 euros par an et doivent actuellement payer une contribution qui garantit un niveau minimum d'imposition de 20% (CRDH).

Sur ce point, la gauche rêve d'obtenir une «taxe Zucman» (inspirée par l'économiste français Gabriel Zucman) sur les 1.800 contribuables «ultra-riches» ayant plus de 100 millions d'euros de patrimoine, en prélevant 2% par an de celui-ci, pour un rendement annuel de 20 milliards d'euros.