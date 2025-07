Budget 2026 : combien la suppression de deux jours fériés ferait-elle économiser à la France ?

Dans la présentation de son plan pour réduire la dette publique du pays, François Bayrou a proposé la suppression de deux jours fériés afin de réaliser des économies. Une mesure qui pourrait rapporter environ 5 milliards d’euros chaque année.

Les calculs sont ténus. Presque à l’euro près, le Premier ministre a dévoilé ce mardi son plan pour lutter contre le déficit public de la France, avec pour objectif affiché de réaliser 43,8 milliards d’euros d’économies. Pour ce faire, François Bayrou a évoqué la suppression de deux jours fériés, qui pourraient être le lundi de Pâques et le 8-Mai, expliquant être néanmoins ouvert à examiner d’autres propositions.

Déjà explorée par le précédent gouvernement, cette idée avait finalement été rejetée par le prédécesseur de François Bayrou, Michel Barnier, qui redoutait le côté impopulaire de son action, malgré une indiscutable efficacité économique.

Environ 5 milliards d'économies par an

Selon un rapport sénatorial publié en septembre dernier, la suppression de deux jours fériés pourrait rapporter entre 4,2 et 5,6 milliards d’euros par an (entre 2,1 et 2,8 milliards d’euros par jour férié). Pour cela, François Bayrou a évoqué «par exemple» le lundi de Pâques, «qui n’a plus de signification religieuse», et le 8-Mai, «dans un mois devenu un gruyère», tout en se disant «prêt à en accepter ou en examiner d'autres».

«Cette modification du calendrier permettra d'augmenter l'activité économique des entreprises, des commerces et de la fonction publique pour que notre production en soit améliorée. Ses modalités seront soumises à la négociation des partenaires sociaux», a précisé le chef du gouvernement.

La suppression de deux jours fériés «n’est pas du tout la même chose» qu’«une journée de solidarité dont on ne vérifierait pas vraiment si elle est accomplie ou pas, et qui se traduirait uniquement par des prélèvements sur les entreprises», a en outre insisté François Bayrou, disant vouloir «combattre» le «désenchantement face au travail».

Mais cette annonce n’a pas été bien accueillie par l’opposition. Le 8-Mai, considéré comme l’anniversaire de la victoire des Alliés en 1945, est devenu une journée de commémoration dès 1946, puis férié à partir de 1953 jusqu’en 1959. Le président François Mitterrand l’avait rétabli férié en 1981. Tandis que le lundi de Pâques revêt pour sa part une grande symbolique pour tous les catholiques de France.