Budget 2026 : l'abattement de 10% pour les retraités sera remplacé par un forfait de 2.000 euros par an, annonce Eric Lombard

L'abattement de 10% pour frais professionnels dont bénéficient actuellement les retraités dans le calcul de l'impôt sur le revenu sera remplacé en 2026 par un forfait de 2.000 euros par an, a annoncé ce mardi le ministre de l'Economie, Eric Lombard.

En marge de l’annonce du grand plan de François Bayrou pour réduire la dette publique française, Eric Lombard a précisé les modalités de suppression du dispositif d’abattement fiscal de 10% dont bénéficient les retraités. Selon le ministre de l’Économie, il sera remplacé en 2026 par un forfait de 2.000 euros par an.

«On va transformer la déduction de 10% des revenus en une déduction de 2.000 euros pour tout le monde», a déclaré Eric Lombard sur France 2.

«Pour tous les retraités qui sont au début de l'échelle des impôts, leur fiscalité va baisser. Et effectivement en compensation, la fiscalité des retraités qui gagnent plus de 20.000 euros par an sera légèrement augmentée, c'est une mesure de justice sociale», a-t-il ajouté.

Pour rappel, le Premier ministre François Bayrou a présenté ce mardi une cure budgétaire draconienne de 43,8 milliards d'euros pour 2026, avec la suppression de deux jours fériés et le gel des prestations sociales et des retraites. Ces annonces ont été immédiatement décriée par les oppositions qui le menacent de censure.