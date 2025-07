Budget 2026 : «provocation», appel à la censure, «tartufferie»… Les réactions pleuvent après les annonces de François Bayrou

Le Premier ministre François Bayrou a présenté ce mardi le plan «Stop à la dette», consistant en un «plan pluriannuel de retour à l’équilibre de la dette sur cinq ans». Des annonces particulièrement attendues et qui font réagir l’échiquier politique.

Ça passe ou ça casse. Si le plan Budget 2026 présenté par le Premier ministre François Bayrou ce mardi devrait permettre à la France de redresser ses finances, ce dernier devra être voté à l’Assemblée nationale, au risque d’une censure de la gauche ou du Rassemblement national.

Et selon le président du parti, Jordan Bardella, le RN ne semble pas d'accord avec la proposition du Premier ministre de supprimer deux jours fériés. «La suppression de deux jours fériés, par ailleurs aussi chargés de sens que le lundi de Pâques et le 8 mai, est une attaque directe contre notre histoire, contre nos racines, et contre la France du travail. Aucun député RN n’acceptera cette mesure, qui relève de la provocation», a-t-il taclé sur X.

La cheffe des députés RN est allée plus loin, déclarant que si «François Bayrou ne revoit pas sa copie, nous le censurerons». Marine Le Pen a déploré sur X qu'après «sept années de gabegie catastrophique, Emmanuel Macron et François Bayrou sont incapables de faire de vraies économies et présentent une énième facture aux Français : près de vingt milliards d’euros d’impôts et de privations. Aucune économie sur le coût de l’immigration, des subventions aux énergies intermittentes hors-contrôle, sept milliards de hausse de notre contribution à l’Union européenne, rien sur la bureaucratie à l’hôpital ou dans l’enseignement».

Même mécontentement du côté de la cheffe de file des Écologistes, Marine Tondelier : «François Bayrou propose donc que le 8 mai, qui commémore la victoire contre le nazisme, ne soit plus férié. On doit le comprendre comment exactement ?», s'est-elle interrogée sur X également.

Eric Ciotti, président du parti UDR et du groupe à l’Assemblée nationale, estime quant à lui que François Bayrou «franchit toutes les lignes rouges : non-remboursement des médicaments, hausse des impôts, désindexation des retraites… On fait payer aux Français les incuries de la classe politique, sans aucune économie sérieuse sur l’immigration ni sur la dépense publique !».

Le compte du Nouveau Front Populaire sur X est très clair, c'est un appel à la censure.

Le député socialiste Arthur Delaporte s'est indigné sur les réseaux sociaux de la proposition du Premier ministre de «récupérer les fauteuils roulants des personnes mourantes», dénonçant une «tartufferie».