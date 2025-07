CAF : qui est éligible à cette nouvelle aide de 900 euros ?

Une nouvelle aide pouvant atteindre 900 euros serait prochainement versée par la CAF. Voici quels sont les foyers à qui elle est destinée.

Jusqu’à 900 euros par an. Voici la nouvelle aide que la caisse d’allocations familiales s’apprête à mettre en place. Cette aide existe déjà pour les familles nombreuses : elles recevaient cette somme à partir du deuxième enfant.

Désormais, les foyers pourront percevoir cet argent dès le premier enfant. Le journal de l’Economie précise que cette aide pourra inclure des personnes qui en sont déjà bénéficiaires, augmentant ainsi le montant de l'allocation déjà versée. L’aide varierait entre 19 et 75 euros mensuels, selon les revenus du foyer.

Une aide pour relancer la démographie ?

Le but de cette nouvelle allocation est de mieux accompagner l’arrivée d’un premier enfant au sein d’un foyer. Actuellement, un tiers des ménages n’est composé que d’un seul enfant, ce qui n’empêche pas les difficultés financières pour beaucoup d'entre eux.

De plus, ces ménages évoquent parfois les difficultés financières comme principal frein au projet d'un deuxième enfant. En plus d’inciter les ménages à avoir un deuxième enfant, cette aide pourrait également pousser les couples à envisager plus tôt la venue du premier.

Au mois de juin, 103 députés avaient voté pour cette allocation, malgré quelques réticences au sein du camp présidentiel concernant le coût de cette nouvelle aide qui s’élèverait à 3 milliards d’euros. Le Sénat doit encore se prononcer, mais l’allocation est populaire.