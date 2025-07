Canicule : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mercredi

Alors que la majorité du pays a retrouvé un temps plus clément, la chaleur résiste dans le Sud-Est. Ce mercredi 16 juillet, le Var restera le seul département de France placé en vigilance jaune canicule, selon Météo-France.

Si les températures ont légèrement chuté sur une grande partie du territoire ces derniers jours, le mercure continue de grimper dans le pourtour méditerranéen. Ce mercredi, le département du Var est placé en vigilance jaune pour risque de canicule, dans un contexte globalement plus frais sur le reste de l’Hexagone.

De belles éclaircies se mettront en place sur le sud et les températures sont en hausse. Il fera même chaud dans le Sud-Est, avec un régime de mistral et tramontane sensible. De la Bretagne au Grand-Est, la journée se déroulera sous les nuages. Quelques pluies se produiront. Vers la frontière belge et sur les pays de Loire, le soleil parviendra à se montrer, selon les prévisions de Météo-France.



Météo-France

Les températures minimales seront comprises entre 13 °C et 18 °C en général, 19 °C à 23 °C en bord de Méditerranée. Les maximales afficheront quant à elles 19 °C à 23 °C en bord de Manche, 24 °C à 32 °C du nord au sud, 30 °C à 36 °C dans le Sud-Est, jusqu'à 39 °C dans le Var.

Si la vigilance jaune ne concerne aujourd’hui qu’un seul département, Météo-France invite à rester attentif dans le Sud-Est, où des températures élevées pourraient persister dans les prochains jours. Les autorités rappellent les consignes habituelles en période de forte chaleur : rester hydraté, éviter les sorties aux heures les plus chaudes et veiller sur les personnes vulnérables.