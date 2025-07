«L’islamo-gauchisme comme le racisme anti-blanc n’existent pas» : le député LFI Thomas Portes suscite la polémique après ses propos

Le député LFI Thomas Portes a déclenché une polémique ce mardi en remettant en cause l’existence de «l’islamo-gauchisme», comme celle du «racisme anti-blanc».

Une nouvelle sortie qui n’a pas manqué de faire réagir. Ce mardi 15 juillet le député insoumis de Seine-Saint-Denis Thomas Portes a réfuté l’existence de «d’islamo-gauchisme», au même titre que «le racisme anti-blanc», des notions associées, a-t-il dit, à des «inventions de l’extrême droite».

L’islamo-gauchisme comme le racisme antiblanc n’existent pas. Ce sont des inventions de l’extrême-droite et leurs alliés médiatiques pour déverser leur haine raciste. — Thomas Portes (@Portes_Thomas) July 15, 2025

Des propos qui ont immédiatement poussé certains de ses collègues à répondre. «Ce collègue nourrit le crocodile en espérant être le dernier à être mangé», a exprimé le député EPR de Nouvelle-Calédonie Nicolas Metzdorf.

Ce collègue nourrit le crocodile en espérant être le dernier à être mangé. https://t.co/UzZonm7ju7 — Nicolas Metzdorf (@NicolasMetzdorf) July 15, 2025

«Je vous recommanderais bien un séjour à Sainte-Anne, mais la Sécu a trop de déficit pour une cause perdue», a de son côté chargé le député RN Jean-Philippe Tanguy.

Je vous recommanderais bien un séjour à Sainte-Anne mais la Secu a trop de déficit pour une cause perdue. — Jean-Philippe Tanguy Ⓜ️ (@JphTanguy) July 15, 2025

Pour rappel, un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié le vendredi 11 juillet, indiquait que 73% des Français estiment que l'islamo-gauchisme existe aujourd'hui en France. En mai 2024, un précédent sondage CSA révélait aussi que 57% des Français estimaient qu'un «racisme anti-blancs» s'exprimait lors des émeutes en Nouvelle-Calédonie.

L’islamo-gauchisme fracture le gouvernement

Apparu dans les années 2000, le terme d’islamo-gauchisme évoque une convergence entre les islamistes et les politiques de gauche et de gauche radicale. Il a été défini pour la première fois en janvier 2002 par Pierre-André Taguieff. Dans son livre La nouvelle judéophobie (Ed. Mille et une nuits), le politologue et historien des idées analyse ainsi la montée d'un nouvel antisémitisme dont le centre de gravité se serait, dit-il, déplacé pour s'enraciner dans l’antisionisme islamiste ou d’extrême gauche.

Le 14 février 2021, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Frédérique Vidal avait déclenché une polémique en déclarant sur CNEWS : «l’islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et (que) l'université n'est pas imperméable».

Des propos toujours d’actualité. Le 7 juillet dernier, sur LCP, le ministre chargé de l’Enseignement supérieur Philippe Baptiste faisait vivement réagir en estimant que «l’islamo-gauchisme n’existe pas en tant que terme universitaire». Une sortie que n’a pas apprécié la ministre de l’Éducation nationale Elisabeth Borne, qui a recadré son collègue.

«Ce courant existe dans la société, donc nécessairement à l'université», a-t-elle affirmé sur Radio J. «Il y a à la fois des personnalités et des partis politiques, je pense notamment à LFI, qui portent une idéologie d'extrême gauche qui instrumentalise l'islam, qui banalise l'islamisme radical, et qui encourage le communautarisme», a-t-elle ajouté.