Orages : ces départements où la foudre devrait tomber en fin de semaine

La fin de semaine s’annonce orageuse pour l’ensemble du territoire. En effet, entre vendredi et dimanche prochains, les 96 départements métropolitains risquent d’être touchés par la foudre, selon les prévisions de Météo-France.

Une fin de semaine électrique. Dans ses prévisions, Météo-France a indiqué que des orages devraient éclater dans les 96 départements métropolitains entre vendredi et dimanche prochains.

©Météo-France

Deux régions sont concernées par les risques de foudre pour les trois jours concernés, c’est-à-dire vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juillet : la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie. Ainsi, les 25 départements de ces régions sont visés par l’alerte de Météo-France.

Il s’agit de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Haute-Vienne, de l’Ariège, de l’Aude, de l’Aveyron, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, de l’Hérault, du Lot, de la Lozère, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.

Vendredi et dimanche, ce sont les départements des régions du quart nord-ouest de la France qui seront sujets aux orages : les Côtes d’Armor, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan pour la Bretagne. La Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe et la Vendée pour les Pays-de-la-Loire.

paris et la région capitale pas épargnés

Mais aussi, le Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne, la Seine-Maritime pour la Normandie. Le Cher, l’Eure-et-Loir, l’Indre, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret pour le Centre-Val-de-Loire. Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d’Oise, les Yvelines, l’Essonne et la Seine-et-Marne pour l’Ile-de-France. Et enfin, l’Aisne, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, la Somme pour les Hauts-de-France.

Le quart sud-est pourra de son côté voir la foudre tomber samedi et dimanche. Les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes (l’Ain, l’Allier, l’Ardèche, le Cantal, la Drôme, l’Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie) et de la Provence-Alpes-Côte-d'Azur (les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, les Hautes-Alpes, le Var, le Vaucluse, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud) sont concernés.

Enfin, les régions du quart nord-est seront concernées pour la seule journée de ce dimanche 20 juillet. Les Ardennes, l’Aube, le Haut-Rhin le Bas-Rhin, la Haute-Marne, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et les Vosges (Grand-Est) sont visés. Mais aussi la Côte-d’Or, le Doubs, le Jura, la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, l’Yonne et le territoire de Belfort (Bourgogne-Franche-Comté).