60e anniversaire de l’inauguration du tunnel du Mont-Blanc : quelle est l’histoire de ce chantier titanesque ?

Un passage souterrain devenu incontournable entre la France et l'Italie. Le tunnel du Mont-Blanc, long de 11,6 km, fête ce mercredi son soixantième anniversaire. Une infrastructure marquée par une lente construction suivie d'une modernisation constante.

Un ouvrage public exceptionnel. Le 16 juillet 1965 était inauguré «le tunnel routier le plus long du monde qui, sous les montagnes les plus hautes d'Europe, relie deux nations déjà fraternellement unies[», comme l'avait déclaré Charles de Gaulle, à l'issue d'un chantier immense.

Et parmi les 1.011 tunnels dont dispose le territoire français, il s'agit probablement du plus iconique. Pour le tunnel du Mont-Blanc, tout a commencé en 1949, date à laquelle la France et l'Italie se sont accordés, via une convention, sur la nécessité de percer un tunnel routier sous la montagne qui les sépare.

350 ouvriers dont 23 morts au travail

Après de nombreuses péripéties, notamment du côté italien, le 16 juillet 1965, le président français et son homologue italien Giuseppe Saragat ont ainsi inauguré officiellement le tunnel. Ils avaient remercié notamment 350 ouvriers, qui, grâce à quelque 4,6 millions d'heures de travail et au prix de 23 morts sur le chantier, ont permis à cet ouvrage exceptionnel de voir le jour. Des centaines de tonnes de fer soutiennent la voûte de ce chemin souterrain, lorsque 711 tonnes d'explosifs ont été utilisées et 2,7 millions de litres de carburant consommés.

Le côté italien du tunnel, en 1959 © PUBLIFOTO/AFP

Depuis son ouverture, le tunnel n'a cessé de se moderniser : un réseau de caméras de surveillance a été installé en 1978, couvrant l'ensemble du réseau souterrain grâce à des objectifs placés tous les 300 mètres, un réseau de 18 abris pressurisés a été mis en place, soit un tous les 600 mètres, en 1990 et en 1997, un système de détection d'incendie a été déployé.

L'accident de 1999, un traumatisme et un tournant

Pourtant, tous ces dispositifs n'ont pu empêcher l'accident aussi spectaculaire que dévastateur du 24 mars 1999. Lors de ce drame, un camion frigorifique s'est embrasé, à 7 km de l'entrée française du tunnel, provoquant d'intenses incendies. A cause des flammes, qui ont sévi pendant 53 heures, 39 personnes sont décédées. Vingt-quatre poids lourds et neuf véhicules légers ont été calcinés. Le tunnel a ensuite été fermé pendant trois ans.

Ce terrible incident a obligé le tunnel à se mettre à jour sur de nombreuses procédures d'urgence et mesures de sécurité qui n'étaient, alors, plus aux normes. Depuis, des niches ont été créées tous les 100 mètres, un poste de secours a été créé au centre du tunnel, avec une permanence assurée par des pompiers, des abris reliés à une galerie d'évacuation ainsi qu'une salle de commande unique dans chaque pays a été créée.