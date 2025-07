Budget 2026 : gel des pensions, abattement de 10%, frais de santé...voici tout ce qui va changer pour les retraités

François Bayrou a présenté mardi son plan pour réduire la dette publique, assurant que «tout le monde devra participer à l’effort». C’est notamment le cas des retraités, qui verront leurs pensions gelées, un dispositif fiscal supprimé et des coupes dans les dépenses de santé.

L’objectif est annoncé : le gouvernement doit réaliser 43,8 milliards d’euros d’économies pour ramener la France à 4,6% de déficit en 2026. Pour cela, François Bayrou a proposé de geler certaines dépenses publiques, comme les pensions de retraites, de faire des coupes dans les dépenses de santé ou encore de supprimer un abattement fiscal spécifique. Une «année blanche» qui aura donc un impact sur les finances des retraités.

Le principe d’une année blanche est le suivant : toutes les dépenses publiques habituellement indexées sur l’inflation sont gelées au niveau de 2025. C’est le cas pour les prestations sociales, le barème de l’impôt sur le revenu, mais aussi pour les pensions de retraite. Cela signifie que les retraités toucheront exactement le même montant de pension qu’en 2025, malgré l’inflation.

Selon l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), les pensions de retraite devaient en principe être revalorisées à hauteur de 1,1% en janvier 2026. L’OFCE estime ainsi que le gel des pensions de retraite rapporterait à l’Etat 3,7 milliards d'euros tandis que l’Institut des politiques publiques (IPP) table plutôt sur 3 milliards d’euros d’économies.

En revanche, l’OFCE souligne certains effets de bord. Si le gouvernement a effectivement recours à une année blanche, «près de 10 millions de ménages dont la personne de référence est retraitée» perdront «environ 1% de leur niveau de vie», précise l’observatoire. Cela correspond donc à un important manque à gagner pour les retraités, et notamment pour les moins aisés.

suppression de l’abattement fiscal de 10%

Autre mesure qui concerne les retraités : la suppression de l’abattement fiscal de 10% pour «frais professionnels» dans le calcul de l'impôt sur le revenu, dont ils bénéficient depuis 1978. Le gouvernement, par l’intermédiaire de son ministre de l’Économie, Éric Lombard, a annoncé mardi soir qu’il serait finalement remplacé en 2026 par un forfait de 2.000 euros par an.

Concrètement cela signifie que le gouvernement va transformer la déduction de 10% des revenus en une déduction de 2.000 euros pour tout le monde. «Pour tous les retraités qui sont au début de l'échelle des impôts, leur fiscalité va baisser. Et effectivement en compensation, la fiscalité des retraités qui gagnent plus de 20.000 euros par an sera légèrement augmentée, c'est une mesure de justice sociale», a précisé le ministre.

Le président du Conseil d’orientation des retraites (COR), Gilbert Cette, avait calculé en janvier 2025, qu’une telle mesure aurait «un rendement annuel d’environ 4 milliards d’euros». Selon le COR, le niveau de vie des retraités français reste «élevé en comparaison européenne». Néanmoins, leur taux de pauvreté augmente «vite», alertent plusieurs économistes dont Michaël Zemmour.

Des coupes dans la santé

Enfin, le gouvernement prévoit un certain nombre de coupes dans les dépenses sociales notamment liées à la santé. François Bayrou a ainsi annoncé la baisse du remboursement de certains médicaments ou encore la révision du statut des «affections longue durée», qui touchent de nombreux retraités. Ces mesures devraient également avoir un impact sur les Français qui sont à la retraite.

Pour rappel, la totalité des mesures présentées par François Bayrou seront discutées à l’automne au Parlement lors de l’examen de la loi de finances pour 2026.