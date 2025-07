Christophe Gleizes : une marche en soutien au journaliste emprisonné en Algérie organisée ce mercredi

Les appels à la libération du journaliste sportif Christophe Gleizes, actuellement emprisonné en Algérie, se multiplient. Ce mercredi, un rassemblement est organisé à Avignon. Sa famille devrait être présente.

Un rassemblement est organisé, ce mercredi 16 juillet, au tiers-lieu du Carmel d’Avignon, pour demander la libération du journaliste Christophe Gleizes. Le frère de ce dernier, Maxime Gleizes, sa mère et son beau-père, Sylvie et Francis Godard devraient prendre la parole avant l’avancée du cortège vers le Palais des Papes.

Le lieu et la date de ce rassemblement sont, aussi, fortement symboliques : «Le Festival d’Avignon, lieu emblématique de la liberté d’expression, de l’art et des rassemblements citoyens, est l’endroit parfait pour faire entendre notre voix», a déclaré la famille du journaliste sportif.

«Nous voulons alerter l'opinion publique et les autorités sur la nécessité absolue de sa libération. Nous avons besoin de votre présence, de votre soutien, pour amplifier ce cri du coeur (...) Ensemble, montrons que Christophe n'est pas oublié et que sa liberté est notre combat commun», ont-ils ajouté.

Accusé d'apologie du terrorisme

Christophe Gleizes, journaliste indépendant, collaborateur des magazines So Foot et Society, est retenu depuis plus d’un an en Algérie. Soumis à une interdiction de quitter le pays, il a été condamné, à la fin du mois de juin, à sept ans de réclusion criminelle avec mandat de dépôt pour «apologie du terrorisme» et «possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national».

Selon nos confrères du média So Foot, ces accusations seraient «sans fondement et totalement réfutées», et seraient dues au fait que Christophe Gleizes avait «eu des contacts» avec le responsable du club de football de Tizi Ouzou, par ailleurs responsable du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), entre 2015 et 2017. Cette organisation est classée comme terroriste par les autorités algériennes, depuis 2021.

«Les deux premiers échanges avec Christophe Gleizes ont eu lieu bien avant cette catégorisation par les autorités algériennes. Le seul échange survenu en 2024 visait à la préparation de son reportage sur le club de football, la JSK, ce dont Christophe Gleizes ne s’est jamais caché et ce que démontrent les éléments de l’enquête repris dans l’ordonnance de renvoi prise par la chambre d’accusation le 9 décembre 2024», a défendu le magazine.

Christophe Gleizes devrait faire appel

De son côté, Reporters sans frontières a appelé à la libération du journaliste, avec une pétition qui accumule aujourd’hui plus de 17.000 signatures, dont des sociétés de journalistes, la FFF, etc. «Sept ans de prison : c’est la peine la plus lourde infligée à un journaliste français pour avoir exercé son métier depuis plus de dix ans», détaille l’organisation.

En parallèle, le «hashtag» #FreeGleizes a fait son émergence sur les réseaux sociaux.

À travers un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a réagi à cette lourde condamnation : «La France regrette vivement la lourde condamnation à une peine de sept ans de prison du journaliste français Christophe Gleizes. Son avocat et ses soutiens ont indiqué sa volonté de faire appel».

«L'ensemble des services demeurent mobilisés pour lui porter assistance et sont en contact régulier avec lui, ses proches et ses conseils. Une demande de permis de visite a été déposée aussitôt la condamnation connue. La France rappelle son attachement à la liberté de la presse partout dans le monde», assure ce même communiqué.