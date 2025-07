Épargne : le taux du Livret A baissera à 1,7% au 1er août, la deuxième diminution de l'année

Ce mercredi, en raison du niveau d’inflation contenu au premier semestre, la Banque de France a annoncé abaisser le taux du Livret A à 1,7% au 1er août prochain. Concrètement, il s’agit de la deuxième baisse de l’année, après une première diminution de 3 à 2,4% le 1er février dernier.

Une nouvelle qui ne devrait pas ravir les Français. Ce mercredi, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a annoncé abaisser le taux du Livret A à 1,7% au premier août, contre 2,4% actuellement. Ce choix de la banque centrale française est la conséquence du niveau d’inflation contenu au premier semestre.

Mais ce n'est pas une première cette année. Cette baisse, inédite par son ampleur depuis 2009, serait la deuxième en 2025, après une première diminution de 3 à 2,4% le 1er février dernier. Cette mesure a été confirmée ce mercredi par le ministère de l’Économie, qui précise également que le taux du Livret d’épargne populaire, réservé aux ménages modestes, passera quant à lui de 3,5% à 2,7%. «Avec ces nouveaux taux, nous protégeons l'épargne des Français», a affirmé Bercy dans un communiqué.

Avec plus de 600 milliards d’euros d’épargne sur les Livrets A et les LDDS, plafonnés respectivement à 22.950 euros et 12.000 euros, les Français en sont particulièrement friands. Concrètement, ces livrets leur permettent de conserver une épargne garantie, disponible et défiscalisée.

«Protéger le pouvoir d'achat de ses détenteurs»

Mais alors, comment est calculé le taux du Livret A ? Son calcul est réalisé tous les six mois, mi-janvier et mi-juillet, à partir du taux moyen d’inflation (hors tabac) et d’un taux moyen d’intérêt interbancaire dépendant de la politique monétaire européenne, sur le semestre qui vient de s’écouler. Et pourtant, depuis le début de l’année, ces deux critères sont en baisse.

Pour le taux du Livret A, ainsi que pour celui du Livret de développement durable et solidaire (LDDS), le gouverneur a choisi de s’en tenir au strict calcul de la formule. Selon la dernière publication de l’Insee, ce taux reste supérieur à celui de l’inflation de juin, mesurée à 1% sur un an.

«La fixation du taux du Livret A à 1,7% continuera donc à protéger le pouvoir d'achat de ses détenteurs», a souligné la Banque de France dans un communiqué. De plus, cette diminution offrira un bol d’air aux acteurs du logement social, qui empruntent au taux du Livret A, ainsi qu’aux banques. Les deux concernés auront donc moins d’intérêts à verser aux épargnants en fin d’année.

Éminemment politique, le taux du Livret A a fait l'objet de fréquentes dérogations ces dernières années, principalement au désavantage des épargnants.

Le taux du Livret d’épargne populaire (LEP) également en baisse

Concernant le taux du Livret d’épargne populaire (LEP), réservé aux ménages modestes, le gouverneur de la Banque de France a recommandé de le faire passer de 3,5% à 2,7%. Ce taux fait l’objet d’un «coup de pouce», sa formule théorique le faisant ressortir à 2,2%.

«Les mesures de soutien régulières pour promouvoir le LEP ont porté leurs fruits», se félicite la Banque de France, avec «presque 12 millions» de LEP ouverts. En revanche, alors que 19 millions de Français sont éligibles, ce total reste sous l’objectif de 12,5 millions que la Banque de France s’était fixé pour l’été dernier.