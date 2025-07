Finistère : en observant la vue depuis une falaise, ils découvrent un corps inanimé en contrebas

Lundi 14 juillet, un groupe de randonneurs visitant les falaises des Charrettes a découvert le corps inanimé d'un homme, en contrebas. Le cadavre a été récupéré par les pompiers habilités. Il s'agirait d'un accident.

Une découverte glaçante. Alors qu'ils admiraient le paysage exceptionnel des Falaises des Charrettes, à Plouarzel, en Bretagne, des marcheurs ont découvert le corps inanimé d'un homme disparu, plusieurs mètres plus bas, comme le rapporte le Télégramme. Une enquête a été ouverte pour déterminer comment il a chuté.

Le groupe de randonneurs a atteint les falaises des Charrettes à 16 heures, lundi 14 juillet. Observant le panorama imprenable sur la baie, ils ont découvert le corps d'un homme, inanimé, en contrebas. Ils n'ont pas tardé à en alerter les autorités.

Les pompiers, la gendarmerie et le maire de la ville sur place

Les pompiers du Secours en milieu périlleux et montagne, ou SMPM de Brest et Morlaix, sont intervenus et ont remonté le corps. Accompagnés des gendarmes de Saint-Renan et Ploudalmézeau, ils ont identifié le corps comme celui d'un résident de la ville de Brest, né en 1982. Le maire de la ville, André Talarmin et deux de ses adjoints étaient également sur les lieux.

A priori, les enquêteurs expliquent que l'homme voulait descendre vers la plage en passant par la falaise et sans emprunter les escaliers dédiés à l'accès à la mer. L'enquête reste ouverte pour préciser les conditions du décès, «une procédure classique dans ce genre de cas», comme le rappelle le capitaine Manuel Lozach’meur.