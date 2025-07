Hautes-Pyrénées : pourquoi Emmanuel Macron se rend-il à Lourdes ce mercredi ?

Le président de la République Emmanuel Macron se rendra mercredi et jeudi dans les Hautes-Pyrénées pour soutenir un plan de développement de Lourdes et assister à une étape du Tour de France, selon une annonce faite ce mercredi matin par le service de presse de l'Élysée.

Lourdes, le Pic du Midi et le Tour de France au programme du chef de l’État. Le président visitera Lourdes ce mercredi, avant un déplacement au Pic du Midi jeudi matin et un passage par la 12e étape du Tour de France ce jeudi après-midi.

D’après le service de presse de l’Élysée, Emmanuel Macron se rendra dès 16h50 à Lourdes pour y rencontrer «les acteurs du Plan avenir Lourdes», lancé en 2021 pour compenser les effets de la crise sanitaire.

Un soutien au développement local

«Doté de 97 millions d’euros, ce programme soutient le territoire à travers 100 actions concrètes, financées à 34,5 % par l’État. Grâce à cette dynamique, Lourdes a retrouvé son attractivité avec plus de 3 millions de visiteurs par an, une demande hôtelière en hausse et de nouveaux logements sociaux dont la livraison est prévue cette année», a complété le communiqué.

Le chef de l’État ira ensuite jeudi matin, dès 11h15, à l’observatoire du Pic du Midi pour assister à «la présentation du plan stratégique de développement territorial, en lien avec la candidature de l’inscription du Pic du Midi à l’UNESCO, envisagée pour 2027».

«Cette ambition s’accompagne de projets structurants pour le territoire : adaptation de l’offre d’accueil des stations de ski, développement d’un tourisme quatre saisons, et valorisation du patrimoine naturel et scientifique», a précisé l’Élysée.

Le président de la République assistera enfin jeudi après-midi à la 12e étape du Tour de France en compagnie de Christian Prudhomme, le directeur de la Grande Boucle depuis février 2007. Cette visite sera «l’occasion de saluer l’engagement des coureurs, des organisateurs et des services publics mobilisés à l’occasion de cet évènement sportif et patrimonial français».