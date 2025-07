«Une avancée majeure pour le bien-être des habitants» : près de 20.000 baigneurs dans la Seine à Paris depuis le 5 juillet

La mairie de Paris s'est félicitée ce mardi du succès rencontré par la baignade dans la Seine. D'après ses chiffres, près de 20.000 personnes ont plongé dans le fleuve depuis l'ouverture des bassins.

Malgré quatre jours de fermeture en raison des intempéries, près de 20.000 personnes se sont baignées dans la Seine depuis l'ouverture de trois bassins à Paris le 5 juillet dernier. La municipalité s'est félicitée de ce «succès populaire» ce mardi 15 juillet.

Plus de 12.000 baigneurs ont piqué une tête dans le fleuve au cours du seul week-end prolongé du 14 juillet. La mairie de Paris souligne une «avancée majeure pour le bien-être des habitants» et estime que cet enthousiasme «témoigne d'un véritable désir de lieux de vie ouverts, partagés et apaisants».

Le projet n'avait pourtant pas démarré sous les meilleurs auspices puisque les trois sites de baignade du bras Marie, de Grenelle et de Bercy avaient été contraints de hisser le drapeau rouge dès le lendemain de leur inauguration, en raison de fortes pluies qui pouvaient laisser craindre une pollution bactériologique de l'eau.

Parole tenue ! Les sites de baignade dans la Seine sont ouverts ! 100 ans après son interdiction, la baignade est de nouveau possible. Un moment historique pour Paris et un héritage majeur des Jeux pour les Parisiennes et les Parisiens.



[image or embed] — Anne Hidalgo (@annehidalgo.bsky.social) 5 juillet 2025 à 19:47

Finalement, ces sites resteront ouverts jusqu'au 31 août et d'autres ont même été aménagés ailleurs, dans la Marne, à Joinville-le-Pont et Maisons-Alfort.

Interdite depuis 1923, la baignade dans la Seine était l'un des héritages annoncés des Jeux olympiques de Paris 2024. La Ville a investi plus de 1,4 milliard d'euros pour améliorer la qualité de l'eau en amont du fleuve, avec des travaux d'évacuation des eaux usées pour éviter qu'elles ne s'y déversent.