Ardèche : un incendie en cours a déjà détruit près de 40 hectares

Un incendie fait rage dans les Cévennes ardéchoises ce jeudi 17 juillet, déclenché par le passage d'une épareuse, un engin utilisé pour débroussailler les abords des routes.

En pleine période de vigilance renforcée due à la sécheresse, un feu sévit en Ardèche ce jeudi soir. Alors que les flammes ont déjà détruit près de 40 hectares de végétation dans un massif de pins, 100 hectares supplémentaires sont encore menacés, notamment aux abords de la commune de Valgorge.

Aucune habitation ni point sensible ne se trouve dans la zone à risque mais les routes départementales 24, entre Valgorge et le col du Meyrand, et 403, à Loubaresse, entre la RD 24 et la RD 4, ont été fermées à la circulation.

Un important incendie est en cours sur la commune de Valgorge dans le sud du département de l'Ardèche. Les flammes touchent le massif des Cévennes.

Une ferme située à proximité a également «été mise en sécurité rapidement» et des randonneurs ont été guidés pour «ne pas être dans l'axe du feu».

Une centaine de sapeurs-pompiers ont été déployés avec 53 engins, appuyés par deux avions Dash de la Sécurité civile, un hélicoptère bombardier d'eau, deux avions de reconnaissance et un hélicoptère de coordination.

Le feu sous surveillance cette nuit

Selon la préfecture, il s'agit du «premier incendie de la saison», après que le département a été classé en vigilance jaune jeudi, orange mercredi, pour les feux de forêt.

Alors que les prévisions météo s'annoncent «plus favorables» dans les prochaines heures pour contrôler l'incendie, une vingtaine de pompiers assureront une surveillance pendant la nuit.

Aujourd'hui, le risque #feuxdeforêt concerne tout le territoire. Je remercie le @SDISPompiers07 et les @pompiers_56, engagés à #Valgorge et dans la forêt de #Brocéliande. Des moyens aériens bombardiers sont envoyés en renfort. Responsabilité et vigilance sont indispensables.
— François-Noël BUFFET, ministre auprès du ministre de l'Intérieur

L'incendie aurait notamment été provoqué par le passage d'une épareuse, un engin servant à débroussailler les accotements routiers, d'après les informations du département.

Sur le réseau social X, François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, a rappelé qu'«aujourd'hui, le risque #feuxdeforêt concerne tout le territoire», tout en exprimant sa gratitude envers les pompiers mobilisés ce jeudi à Valgorge mais également dans la forêt de Brocéliande (Morbihan).