«Bouffon» : elle insulte le maire après son mariage et se retrouve en garde à vue

Une jeune mariée s'en est récemment prise au maire de la commune de Bart dans le Doubs, l'insultant de «bouffon». Placée en garde à vue, la femme de 25 ans s'expose à une amende et à un stage de citoyenneté.

On dit souvent que le mariage reste le plus beau jour de sa vie. Pour un couple de mariés, la célébration a tourné au vinaigre. Afin de fêter leur union, les jeunes époux ont choisi comme lieu : le foyer culturel du village de Bart, dans le Doubs, le louant durant quatre jours, du vendredi 11 juillet 11h au mardi 15 juillet à 11h, comme le relate l'Est Républicain.

Problème : lors de la remise des clés, seule la secrétaire de mairie s'est rendue au point de rendez-vous. Mais après avoir attendu 20 minutes, selon son estimation, l'employée a décidé de retourner à la mairie, bredouille.

À son arrivée, cette dernière a directement reçu un appel... du marié qui a demandé des explications, puisque personne n'est présent pour rendre les clés et récupérer le chèque de caution.

Excédée par la situation, la secrétaire a répondu qu'il fallait désormais prendre un nouveau rendez-vous pour le lendemain.

«Ferme ta g....., grosse vache»

Quelques minutes plus tard, aux alentours de 11h30, la mariée, en compagnie de sa soeur, a débarqué en furie à la mairie. Et aussitôt... les insultes fusent : «Toi, ferme ta g....., grosse vache».

Entendant le ton monter, un homme, le maire, a fait son apparition pour essayer de calmer tout le monde... Même tarif : «Bouffon», aurait lâché la jeune mariée au premier magistrat de la commune. Une injure niée en bloc par la femme de 25 ans, domiciliée dans le Territoire de Belfort, toujours selon nos confrères de l'Est Républicain.

Dans cette ambiance électrique, les clés et le chèque de caution ont été échangés. Mais, les ennuis ne font que commencer pour la Bartoise d'origine. Après son départ et celui de sa soeur, le maire et sa secrétaire ont, dans la foulée, déposé plainte.

La mariée a été placée en garde à vue durant près de 24 heures. Le procureur de la République Paul-Édouard Lallois, a décidé de renvoyer la jeune mariée devant l'un de ses délégués.

En plus d'un stage de citoyenneté, cette dernière s'expose à une amende de 300 euros. Les plaignants ont également réclamer une indemnisation en dommages et intérêts.