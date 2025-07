Météo : où va-t-il faire le plus chaud ce jeudi ?

Ce jeudi 17 juillet, la moitié sud de la France va connaître une vague de chaleur intense. Plus de 30 °C dès le matin, un pic à 36 °C, voici tout ce qu'il faut savoir sur cette journée marquée par le retour des très fortes températures.

Le retour des chaleurs intenses. Ce jeudi, dans une partie de la France, des températures caniculaires vont être constatées, dès la matinée.

Dès ce matin, la moitié sud de l'Hexagone affichera des températures très au-dessus des normales de saison, avec un soleil omniprésent. 28 °C à Marseille, 29 °C à Montpellier et même 31 °C à Perpignan, la tendance sera donnée dès les premières heures de la journée.

© Météo-France

Durant l'après-midi, le soleil sera encore une fois l'acteur majeur, sauf dans la région normande, où des averses seront attendues. Pour le reste, les rayons devront participer à réchauffer l'atmosphère au fil de ce jeudi, jusqu'à 26 °C à Lille, 28 °C à Tours ou encore 29 °C à Nantes.

Un soleil radieux, une chaleur concentrée

Mais c'est encore une fois dans la partie sud que les pics seront atteints. Que ce soit dans la région des Pyrénées, avec 33 °C à Tarbes ou encore 34 °C à Toulouse, mais aussi et surtout sur la côte Méditerranéenne, avec 33 °C à Marseille, 35 °C à Montpellier et 36 °C à Perpignan, le record attendu de la journée. Les températures devraient rester supportables à Nice (29 °C) et en Corse (30 °C). Sur la côte Atlantique, seule la région de Bordeaux devrait être en proie aux fortes chaleurs (34 °C).

© Météo-France

Face à ces chiffres caniculaires dans certaines villes de France, les météorologistes de Météo-France ont annoncé que 4 départements avaient été placés en vigilance jaune «canicule» ce jour : le Var, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales.

Le lendemain, la tendance devrait se modifier et les fortes températures devraient gagner le centre du pays, alors que la côte sud devrait se rapprocher des 30 °C, sans les dépasser. On constatera ainsi parmi les plus hautes chaleurs à Bourges, Limoges (32 °C) ou encore Vichy (33 °C) et Lille affichera jusqu'à 29 °C.