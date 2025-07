Sondage : 84% des Français considèrent qu’il faut emprisonner tous les étrangers sous OQTF auteurs de crimes et délits, avant leur expulsion

Un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce jeudi 17 juillet, révèle que 84% des Français sont favorables à l’emprisonnement systématique des étrangers, sous le coup d’une OQTF auteurs de crimes et délits, avant leur expulsion.

Plus de fermeté pour plus de sécurité. Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce jeudi 17 juillet, 84% des Français sont favorables à l’emprisonnement systématique des étrangers sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) auteurs de crimes et délits, avant leur expulsion. A contrario, 15% sont opposés à cette mesure, tandis que 1% des personnes sondées ne se prononce pas.

© CNEWS

Un souhait qui fait notamment écho à l'agression subie par un gardien de prison à Cherbourg (Manche) de la part d'un détenu d'origine algérienne sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), mardi 15 juillet.

Selon ce sondage, 82% des hommes et 86% des femmes sont pour un emprisonnement systématique. Si l’on se penche sur l’âge des Français interrogés, cette idée est davantage soutenue par les 50 ans et plus (89%) et les 65 ans et plus (88%). Plus de dix points de plus que les moins de 35 ans (77%).

En ce qui concerne les catégories socioprofessionnelles, les inactifs ont davantage répondu «oui» à la question posée par l’institut CSA (85%), que les CSP +, qui représentent les personnes les plus favorisées (83%).

© CNEWS

Une classe politique unanime

Le souhait d’un emprisonnement systématique pour les personnes sous OQTF ayant commis des crimes et des délits en attendant leur expulsion, est approuvé par l’ensemble des couleurs politiques.

A gauche, 78% des sympathisants du Parti socialiste y sont favorables, 16 points de plus que ceux de La France insoumise (62%) et 7 par rapport aux Écologistes (71%). Du côté de Renaissance, un emprisonnement de ces individus est soutenu par 84% des électeurs interrogés.

Enfin, 92% des Français proches des Républicains et 94% du Rassemblement national se disent favorables à cette idée.

© CNEWS

Jean-Thomas Lesueur, directeur général de l'Institut Thomas More, interrogé ce mercredi sur Europe 1, a expliqué : «Les OQTF, au total, on en a compté 140.000 l'an dernier. La moyenne d'exécution est de 7%. C'est dire si l'Etat est impuissant à les convertir en expulsion. L'une des principales raison, c'est la difficulté à obtenir des laissez-passer consulaires de la part des pays de retour. Vous imaginez bien que l'Algérie ne fait rien pour délivrer ces documents qui permettraient de recevoir ces citoyens algériens qui n'ont rien à faire sur le territoire français».

Dans la récente note publiée par l'Institut, co-fondé par l'ancien ministre de la Défense Charles Millon, les liens entre insécurité et immigration sont notamment évoqués : «Nous n'avons pas de statistiques complètes sur cette problématique. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, l'a reconnu en répondant à un sénateur. Si certains chercheurs estiment qu'il n'y a aucun lien à faire entre les deux phénomènes, je pense au contraire qu'il y a un faisceau de présomption qui permet d'établir ce lien».

Jean-Thomas Lesueur ajoute : «Certains chiffres disponibles vont dans ce sens. 24,5% des détenus dans les prison françaises sont de nationalité étrangère. Selon une étude du ministère de l'Intérieur, 18% des personnes mises en cause par la police et la gendarmerie sont étrangères et 38% dans des cas de cambriolages sont de nationalité étrangère».

* Sondage réalisé les 15 et 16 juillet par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.