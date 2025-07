Pluie-inondation : ces 3 départements placés en vigilance orange ce samedi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé trois départements en vigilance orange pour des risques de «pluie-inondation» pour la journée du samedi 19 juillet.

De très grosses averses sont à prévoir. Alors que la foudre devrait frapper une grande partie du territoire ce week-end, elle sera précédée par de la pluie, notamment sur les côtes normandes et bretonnes. Météo-France a ainsi placé trois départements du quart nord-ouest en vigilance orange «pluie-inondation» pour la journée du samedi 19 juillet.

Les départements concernés sont le Calvados, l’Ille-et-Vilaine, et la Manche.

Météo-France

Des averses entre minuit et 8h du matin

«Les orages devraient se former sur la Normandie et les Pays de la Loire dans l’après-midi, mais de manière dispersée. Les pluies associées pourront être fortes mais resteront ponctuelles dans un premier temps, et accompagnées de rafales ne dépassant pas les 70 à 80 km/h, et de chutes de grêle occasionnelles», rapporte Météo-France.

«Ce n'est qu'en soirée qu'une zone pluvio-orageuse plus généralisée devrait se former sur les départements en vigilance orange, générant de fortes intensités pluvieuses (20 à 40 mm en une heure)», détaillent les prévisionnistes. En effet, l’alerte sera particulièrement effective entre minuit et 8h du matin, précise Météo-France.