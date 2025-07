Pluie-inondation : voici les 3 départements placés en vigilance orange ce vendredi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 3 départements en vigilance orange pluie-inondation pour la journée du vendredi 18 juillet.

De grosses averses sont à prévoir. Après les épisodes caniculaires qui ont touché la France ces dernières semaines, provoquant plusieurs incendies dans le sud du pays, ce sont maintenant les pluies torrentielles qui prennent le relais dans le nord ouest de l’Hexagone. Trois départements sont placés en vigilance orange «pluie-inondation» pour la journée de ce vendredi par Météo-France.

Les habitants de la Manche, du Calvados et de l’Ile-et-Vilaine doivent notamment se montrer particulièrement prudents.

© Météo-France

«Les premiers orages devraient se former sur la Normandie et les Pays de la Loire en 2e partie d'après-midi, mais de manière dispersée. Les pluies associées pourront être fortes mais resteront ponctuelles dans un premier temps, et accompagnées de rafales ne dépassant pas les 70 à 80 km/h, et de chutes de grêle occasionnelles, de taille petite à moyenne.» rapporte Météo-France.

Ce n'est qu'en soirée qu'une zone pluvio-orageuse plus organisée et plus généralisée devrait se former sur les départements en vigilance orange, générant de fortes intensités pluvieuses (20 à 40 mm en une heure).

Cet axe pluvieux devrait persister plusieurs heures et finir par donner des cumuls de l'ordre de 30 à 50 mm assez généralisés, et localement 70 à 80 mm. Des phénomènes de ruissellement sont donc probables par endroits.