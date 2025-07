Promotion de la culture foraine : Rachida Dati présente un plan dédié ce vendredi

Sept mois après l'inscription de la culture foraine au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, Rachida Dati, ministre de la Culture, présente ce vendredi 18 juillet son plan d'action pour préserver et valoriser cette culture.

La ministre de la Culture, Rachida Dati, dévoile ce vendredi, au Musée des Arts Forains, ses mesures en faveur de la sauvegarde et de la promotion de la culture foraine. Cette démarche fait suite à l'inscription, en décembre dernier, de cette tradition populaire sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel (PCI) de l'humanité par l'UNESCO.

L'organisation internationale a notamment salué «un mode de vie itinérant», où les savoirs et traditions se transmettent de génération en génération, au sein d'une communauté comptant 50.000 personnes en France.

Éléments essentiels du patrimoine vivant, les attractions – comprenant des stands de nourriture, des jeux d'adresse et de hasard, des manèges traditionnels et modernes – sont elles-mêmes transmises de famille en famille. Leur maintenance, leur restauration et leur exploitation incarnent un artisanat en constante évolution. Par ailleurs, les fêtes foraines créent de nombreux emplois saisonniers et stimulent l'économie locale.

Plus qu'un simple divertissement, c'est «un événement important qui permet de se retrouver en famille et entre amis. Elle promeut la paix et la cohésion sociale en créant un espace où divers groupes et communautés peuvent se rencontrer».

Chaque année, près de 35.000 fêtes foraines sont organisées sur le territoire de février à novembre, généralement en partenariat avec communes qui offrent des espaces publics.

Une lutte de dix ans

La reconnaissance par l'UNESCO a couronné dix années d'efforts menés par l'avocat marseillais Olivier Le Mailloux , son frère Renaud et Zeev Gourarier, ancien directeur scientifique du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem).

«La fête foraine c'est la magie, une certaine forme de liberté. Grande roue, barbe à papa, ou les baraques, c'est un univers qui alimente l'imaginaire des petits et des grands. Un art populaire auquel les gens sont très attachés. Une tradition dont on est fier, on ne veut pas que ça tombe dans quelque chose de très industriel à la Disneyland, façon parc d'attractions sans âme», a précisé l'avocat au quotidien La Marseillaise.

Vingt-cinq recommandations clés ont abouti, incluant des possibilités de financement de l'organisme à l'international pour créer des lieux dédiés, le développement de la recherche scientifique et académique, et une protection juridique contre les entraves législatives menaçant les arts forains.

Le plan inclut également des initiatives éducatives visant à garantir aux enfants de familles foraines l'apprentissage des savoirs fondamentaux et des compétences culturelles essentielles, tout en s'adaptant à leur style de vie nomade.

En outre, un «groupe de suivi international» a été créé pour coordonner les efforts de préservation à l'échelle européenne.