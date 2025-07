Clermont-Ferrand : un homme tué à l'arme blanche, une enquête ouverte

Dans la nuit de vendredi à samedi, une nouvelle agression à l'arme blanche a eu lieu à Clermont-Ferrand. Un homme de 31 ans a été tué, un deuxième a été grièvement blessé.

Une nouvelle agression mortelle à l'arme blanche dans le Puy-de-Dôme. Dans la nuit de vendredi à samedi à Clermont-Ferrand, un homme de 31 ans a été tué, ce samedi, a appris l'AFP de sources concordantes.

Une source policière a indiqué que les auteurs étaient encore en fuite. Quant à la victime, elle a été touchée au coeur et au poumon vers minuit et est décédée à l'hôpital. L'hypothèse d'un différend avec trois personnes dans un contexte alcoolisé a été avancé, puisqu'un deuxième homme, de 34 ans, a été blessé. Son pronostic vital ne serait pas engagé.

Une enquête ouverte

«La victime est née en 1993 à Mayotte et vivait à Clermont-Ferrand», a précisé le parquet, qui a ouvert une enquête pour «meurtre et tentative de meurtre» confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée du Puy-de-Dôme.

Selon le quotidien local la Montagne, dont les informations ont été confirmées par une seconde source policière, l'homme a été blessé au cours d'une rixe survenue place du 1er mai, où plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées.

La semaine dernière, un militaire hors-service de 27 ans a été tué à coups de couteau au cours d'une rixe sur fond d'alcool à la sortie d'une discothèque à Clermont-Ferrand. Son collègue de 23 ans avait également été blessé et hospitalisé sans que ses jours ne soient en danger.