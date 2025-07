Dermatose des bovins : quelle est cette maladie grave qui suscite l'inquiétude des éleveurs ?

Apparue fin juin dans l'Hexagone, la dermatose nodulaire contagieuse bovine menace gravement les élevages français. Pour contrer le fléau, l'État a pris des mesures drastiques.

«Aucun risque pour la santé humaine.» Détectée en Savoie et Haute-Savoie, la dermatose des bovins est une maladie virale «fortement préjudiciable pour la santé des bovins», indique le ministère de l'Agriculture.

Un fléau pris très au sérieux par les services de l'État qui ont décidé l'abattage total des foyers infectés, une campagne de vaccination obligatoire et l'indemnisation des éleveurs.

Une maladie émergente grave

Un phénomène dont la gravité a été pointée par la ministre de l'Agriculture Annie Genevard à la sortie d'une réunion extraordinaire avec les professionnels du milieu : «La dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC) est une maladie émergente grave, qui frappe aujourd’hui nos élevages bovins avec une brutalité que nous devons affronter collectivement.»

Et d'ajouter concernant la protection du cheptel bovin : «Notre mobilisation est totale, et je suis pleinement engagée pour enrayer la progression du virus, protéger nos élevages, et préserver la souveraineté agricole et alimentaire de la France.» Et pour cause, conduisant à «des pertes de production importantes», selon le ministère, la maladie peut «entraîner la mort d'une partie du cheptel.»

Une transmission via les insectes

Quant aux symptômes, ils se manifestent par de la fièvre, une chute de lactation, une hypertrophie des ganglions lymphatiques et des nodules sur la peau et les muqueuses. Transmis par des piqûres de mouche ou de taon, le virus n'affecte que les bovins, les zébus et les buffles.

Quant aux risques de transmission à l'homme, le ministère affirme que la DNC n'est «pas transmissible» aux êtres humains tout en précisant qu'il n'y a «aucun risque pour la santé humaine lié à la consommation de produits issus de ces animaux».

Des indemnisations sont prévues pour soutenir «les propriétaires d'animaux euthanasiés» mais aussi pour compenser «les denrées et produits détruits sur ordre de l'administration», rappelle le ministère.