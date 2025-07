«Le taux d'emploi des immigrés en France est le deuxième plus faible d'Europe après la Belgique», estime Nicolas Pouvreau-Monti

«Le taux d'emploi des immigrés en France est le deuxième plus faible d'Europe après la Belgique», a estimé le directeur de l'observatoire immigration et démographie, Nicolas Pouvreau-Monti, ce samedi 19 juillet, sur CNEWS. Il est revenu sur les propos du député et ancien ministre du Travail, Éric Woerth, qui a défendu le choix de François Bayrou de ne pas proposer de mesure sur l’immigration, expliquant qu’elle avait un «coût zéro» pour l’État.