Orages : ces 45 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé 45 départements en vigilance jaune pour la journée de ce samedi 19 juillet. En effet, des orages devraient commencer à toucher une partie de la France, alors que ce week-end s'annonce très pluvieux.

Un nouvel épisode orageux se prépare : la pluie devrait s’abattre sur une grande partie de l’Hexagone ce week-end. Ainsi, pour ce samedi 19 juillet, les prévisionnistes de Météo-France ont placé 45 départements en vigilance jaune aux orages.

Ainsi, les départements concernés par cette vigilance sont les suivants : l'Aisne, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Aube, le Cantal, la Haute-Corse, la Corse du Sud, la Côte-d'Or, le Doubs, le Finistère, le Gard, le Jura, la Lozère, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nièvre, le Nord, et l'Oise.

Viennent après le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, le Var, les Vosges, l'Yonne, les Territoires de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et enfin le Val-d'Oise.

En parallèle, sept départements ont été placés en vigilance orange orages pour la journée de ce samedi.

La majeure partie de la France concernée

Les nuages domineront sur l'ensemble du pays dès le lever du jour. En matinée, le ciel sera couvert de la Bretagne vers les Pays de la Loire mais le temps devrait rester sec. Partout ailleurs, les averses seront fréquentes, elles seront orageuses en Normandie, sur l'ouest des Hauts-de-France. Des orages plus virulents s'étendront du sud de la Lorraine vers la Bourgogne, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, l'Auvergne, le Limousin, le Languedoc-Roussillon.

Ils pourront donner des rafales de 70 à 90 km/h, de la grêle et des cumuls de pluies intenses sous les orages les plus forts. L'après-midi, les orages s'étendront des Hauts-de-France vers le Grand Est, de la Bourgogne-Franche-Comté vers Rhône-Alpes, la région PACA et la Corse.

Les orages les plus marqués devraient concerner l'ouest de Rhône-Alpes, l'Auvergne en donnant de la grêle, de bons cumuls de pluies et des rafales de 70 à 90 km/h. Plus à l'ouest, le ciel alternera entre timides éclaircies et de nombreux passages nuageux porteurs de fréquentes averses, tandis que des pluies plus marquées et continueront abordent la Bretagne. Ces précipitations se décaleront en soirée de la Basse-Normandie aux Pays de la Loire pendant que le caractère instable se tassera plus à l'est.