Orages : voici les 6 départements en vigilance orange ce dimanche

Météo-France a émis une alerte pour des risques d'orages pour la journée du dimanche 20 juillet. Dans son dernier bulletin météorologique, 6 départements du Nord-Est de la France sont placés en alerte orange.

Un dimanche après-midi électrique. Dans son dernier bulletin météorologique, Météo-France a placé 6 départements en alerte orange pour la journée du dimanche 20 juillet, évoquant des risques de grêles et de fortes rafales.

La Lorraine risque d'être particulièrement touchée par ces orages. Les quatre départements de la région (Meuse, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Vosges) sont en vigilance orange. De même que la Côte-d'Or et la Haute-Marne.

©Météo-France

Dans l'après-midi, les orages seront «localement violents» avec «des rafales de vent souvent comprises entre 70 et 90 km/h et pouvant atteindre très ponctuellement les 100 à 120 km/h, des intensités pluvieuses de l'ordre de 15 à 30 mm en peu de temps voire très localement jusqu'à près de 40 mm en une heure ; des chutes de grêle de petite taille voire moyenne (1 à 3 cm localement un peu plus) ; et une densité de foudroiement particulièrement marquée», indique Météo-France dans son dernier bulletin.



Une vigilance qui peut être élargie

La vigilance orange orages pourra être «étendue aux départements limitrophes des départements en orange sur le Nord-Est lors des prochaines diffusions» ainsi que sur le «centre-est du pays», prévient l'institut.

La fin de la vigilance est fixée à 18h. «Ces orages s'évacuent vers le Bénélux et l'Allemagne en fin d'après-midi au plus tard mais pourront être suivis par des averses et d'autres orages», précise encore Météo-France.