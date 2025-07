Pluie-inondation : ces 2 départements placés en vigilance orange ce samedi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé deux départements en vigilance orange pour des risques de «pluie-inondation» pour la journée de ce samedi 19 juillet.

De très grosses averses sont à prévoir. Alors que la foudre devrait frapper une grande partie du territoire ce week-end, elle sera précédée par de la pluie, notamment sur les côtes normandes et bretonnes. Météo-France a ainsi placé deux départements du quart nord-ouest en vigilance orange «pluie-inondation» pour la journée de ce samedi 19 juillet.

Les départements concernés sont le Calvados et la Manche.

les orages gagneront le grand-est

«Cet après-midi, les orages s'étendront des Hauts-de-France vers le Grand-Est, de la Bourgogne-Franche-Comté vers Rhône-Alpes, la région PACA et la Corse. Les orages les plus marqués devraient concerner l'ouest de Rhône-Alpes, l'Auvergne en donnant de la grêle, de bons cumuls de pluies et des rafales de 70 à 90 km/h», selon Météo-France.

«Plus à l'ouest, le ciel alternera entre timides éclaircies et de nombreux passages nuageux porteurs de fréquentes averses, tandis que des pluies plus marquées et continues aborderont la Bretagne. Ces précipitations se décalent en soirée de la Basse-Normandie aux Pays de la Loire pendant que le caractère instable se tasse plus à l'est», détaillent les prévisionnistes.