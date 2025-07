Une pétition contre la loi Duplomb sur les pesticides dépasse les 500.000 signatures, du jamais-vu

Lancée par une étudiante le 10 juillet, une pétition souhaitant l'abrogation de la loi Duplomb a passé le cap inédit des 500.000 signatures, ce samedi à 16h.

Du jamais-vu. Adoptée, la loi Duplomb, avec sa mesure très contestée de réintroduction d'un pesticide continue de diviser. Une pétition, déposée sur le site de l'Assemblée nationale, demandant son abrogation a réuni, ce samedi, plus de 500.000 signatures sur le site de l'Assemblée nationale. De quoi rouvrir la voie à une discussion sur le bien-fondé de cette loi, mais pas à son rééxamen.

Lancée par une étudiante le 10 juillet, soit deux jours après l'adoption du texte du sénateur LR Laurent Duplomb, la pétition a franchi, ce samedi à 16h00, le cap des 500.000 signatures, en seulement neuf jours.

À partir de ce demi-million de signatures, et si elles sont issues d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer, alors, la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale peut décider d'organiser un débat en séance publique. Mais seule la pétition sera débattue, la loi ne sera pas réexaminée sur le fond et encore moins éventuellement abrogée.

Un engouement sans précédent

La pétition d'Eléonore Pattery, étudiante en master de 23 ans, a suscité un engouement inédit, abondamment relayée sur les réseaux sociaux par des personnalités comme l'acteur Pierre Niney et de nombreux députés de gauche.

L'étudiante, qui se présente comme «future professionnelle de la santé environnementale» souhaite dénoncer la loi Duplomb, qu'elle considère comme «une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire», et ajoute : «Elle représente une attaque frontale contre la santé publique, la biodiversité, la cohérence des politiques climatiques, la sécurité alimentaire, et le bon sens».

Après ces paroles, Eléonore Pattery réclame l'«abrogation immédiate» du texte, «la révision démocratique des conditions dans lesquelles elle a été adoptée», ainsi que «la consultation citoyenne des acteurs de la santé, de l'agriculture, de l'écologie et du droit».

Adoptée le 8 juillet au Parlement, la loi Duplomb prévoit notamment la réintroduction à titre dérogatoire et sous conditions de l'acétamipride, pesticide de la famille des néonicotinoïdes controversé en raison de ses effets néfastes sur les pollinisateurs, interdit en France, mais autorisé en Europe.

Les députés de gauche ont saisi le 11 juillet le Conseil constitutionnel, estimant ce texte incompatible avec la préservation de l'environnement et le droit à la santé.