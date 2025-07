Voiture brûlée, guet-apens, 10 policiers blessés… La nuit dernière marquée par des émeutes à Limoges

Après des heurts constatés à Limoges (Haute-Vienne) lors de la soirée du 14 juillet, la nuit dernière a été marquée par des émeutes dans le quartier du Val de l’Aurence. Après avoir mis le feu à un véhicule, des jeunes ont pris pour cible les forces de l’ordre dans un guet-apens, blessant légèrement 10 policiers.

Une nuit de violences urbaines dans la Haute-Vienne. Après des affrontements relevés dans la nuit de lundi à Limoges, ou plusieurs policiers étaient tombés dans le guet-apens d'une cinquantaine d'individus, deux opérations de sécurisation liées à du trafic de drogue avaient eu lieu au Val de l'Aurence mardi et mercredi.

Dans la nuit de vendredi à samedi, des émeutes ont éclaté dans ce même quartier. Appelés pour une voiture brûlée, les forces de l’ordre ont été prises pour cible de 1h à 4h du matin. «Des policiers ont été pris à partie par plusieurs individus cagoulés, pour certains armés de barres de fer et faisant usages de mortiers, de pierres et de cocktails Molotov sur les forces de l’ordre. Des véhicules volés ont été incendiés», a précisé une source policière pour CNEWS.

🚨 LIMOGES – NUIT D’ÉMEUTES 🚨



Guet-apens, RN 141 bloquée, voitures civiles attaquées, mortiers, cocktails Molotov, 10blessés.



Un collègue attaqué avec ses enfants dans sa voiture.



👉 Un miracle qu’il n’y ait pas de mort.

L’impunité doit être éradiquée.#SoutienFDOpic.twitter.com/jAb6vX4phQ — ALLIANCE PN (@alliancepolice) July 19, 2025

Cette même source a indiqué qu’«un policier et ses enfants de 7 et 11 ans en voiture ont été bloqués et attaqués par des individus munis de base-ball». Elle a ajouté que les «individus filtraient les véhicules entrants et sortants de Limoges».

Des renforts des Pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) qui luttent contre la délinquance sur la voie publique, ainsi que la police municipale, ont été mobilisés sur les lieux, selon France 3 Nouvelle-Aquitaine.

Dix policiers ont été légèrement blessés, dont la majorité souffrant d’acouphènes liés aux tirs de mortiers et l’un d’eux a été touché à la main. Malgré la présence de renforts, aucune interpellation n’a eu lieu dans la nuit après ces échauffourées.

La CRS8 mobilisée la nuit prochaine

Le maire de Limoges, Emile-Roger Lombertie, a fait part de sa lassitude concernant les débordements touchant sa commune ces derniers jours.

«C’est vraiment une situation de guérilla urbaine structurée qui a eu lieu. Le fait qu’ils aient des mortiers en quantité, qu’ils fassent du carjacking et qu’ils tiennent un point de circulation est inacceptable. Donc aujourd’hui, il est temps que ça s’arrête (…) et que ceux qui sont en situation soit de guérilla, soit d’affrontement, soit de transgression volontaire et délibérée de la loi, soient punis», a estimé le premier édile dans les colonnes du journal local.

Emile-Roger Lombertie a annoncé dans la foulée avoir directement contacté le ministère de l’Intérieur afin d’avoir un renfort policier suffisant. Sa demande a été entendue puisque le ministère a confirmé le déploiement de la CRS 8, spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines et les émeutes, dans le quartier dès la nuit prochaine.