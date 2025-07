Insécurité : Saint-Ouen instaure un couvre-feu et rejoint une longue liste de communes

Face à l'incivisme des mineurs, plusieurs villes de France ont opté pour un couvre-feu. C'est le cas de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis.

Plus aucun jeune de moins de 16 ans dans les rues de Saint-Ouen entre 23 h 30 et 6 h du matin. C'est le plan d'attaque de la ville avec l'instauration d'un couvre-feu, pour tenter de lutter contre l'incivisme des plus jeunes.

Le maire PS Karim Bouamrane l'a annoncé sur X : «Nous avons mis les moyens à la hauteur de nos ambitions sur les activités estivales culturelles, sportives, et éducatives pour nos jeunes. Et concomitamment : un couvre-feu après 23 h 30 jusqu’à 6 h du matin pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d’adultes».

À @villesaintouen notre Été doit être sécurisé apaisé fraternel et écologique : S.A.F.E. Comme on s’engage à le faire tout au long de l’année.



Nous avons mis les moyens à la hauteur de nos ambitions sur les activités estivales culturelles, sportives, et éducatives pour nos… https://t.co/PbL3dM3dnz — Karim Bouamrane (@karim_bouamrane) July 17, 2025

D'autres villes optent pour la même option

La ville de Triel-sur-Seine (Yvelines) a mis en place jusqu'à novembre prochain un couvre-feu et des autorisations parentales de déplacement pour les mineurs entre 23 h et 5 h du matin.

Une décision saluée par un habitant à CNEWS : «Je ne trouve pas normal que les enfants soient tout seuls dehors à cet âge là». «C'est lamentable de devoir en arriver là», a estimé une autre riveraine.

Ces couvre-feux appliqués localement pourraient s'étendre au niveau national, si l'on en croit les récents propos du ministre de la Justice Gérald Darmanin.

Fermeté contre la violence des mineurs : j’ai adressé aux procureurs de la République des instructions pour lutter contre le port et la détention d’armes par les mineurs et pour mettre en place le couvre-feux dès la sortie des cours. https://t.co/BtvT72ecUr — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 9, 2025

«J’ai adressé aux procureurs de la République des instructions pour lutter contre le port et la détention d’armes par les mineurs et pour mettre en place le couvre-feux dès la sortie des cours», avait-il indiqué le 9 juillet dernier.