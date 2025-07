Le couple exécutif Emmanuel Macron - François Bayrou est le plus impopulaire de la Ve République, selon un sondage

Le tandem Emmanuel Macron - François Bayrou est loin de faire l'unanimité. Il s'agit du duo le plus impopulaire de la Ve République. Aucun des deux hommes ne satisfait plus d'un français sur cinq, d'après un sondage IFOP pour le JDD.

Un chiffre qui en dit long. Le président de la République Emmanuel Macron et son Premier ministre François Bayrou satisfont respectivement à peine 19 et 18% des Français, selon un sondage IFOP pour le JDD. En additionnant les chiffres des deux hommes, on atteint la somme de 37 points de pourcentage. Des chiffres abyssaux qui témoignent de l'impopularité des deux hommes et de la lassitude des Français.

Personne ne fait pire sous la Ve République, pas même le très controversé tandem François Hollande - Manuel Valls. Si François Hollande reste le président le plus rejeté, avec 13% de satisfaits à l'automne 2014, les 38% de Manuel Valls permettaient au duo d'atteindre la note de 51 points.

Pas sûr que les récentes annonces de François Bayrou sur les jours fériés - il suggère de supprimer le lundi de Pâques et le 8-Mai - jouent en sa faveur.

Un chiffre historiquement bas pour Emmanuel Macron

Remonté à 28% de satisfaits en avril dernier après l'investiture de Donald Trump, le chef de l'État tombe pour la première fois en dessous de 20%. Même au plus fort de la crise des gilets jaunes (23 %) et lors de la censure du gouvernement Barnier (21%), il n'avait jamais atteint un chiffre aussi bas.

Il reste un peu moins de deux ans à Emmanuel Macron pour convaincre les Français de continuer de faire confiance à son groupe politique, mais quoi qu'il advienne de sa popularité d'ici à 2027, la France aura un nouveau président. L'article 6 de la Constitution de la Cinquième République stipule que «Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.»