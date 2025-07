«Le Japon d'abord» : qu'est-ce que le Sanseito, nouveau parti japonais anti-immigration ?

Le Japon renouvelle ce dimanche la moitié de ses sénateurs. Ces derniers mois, un nouveau parti politique a fait grand bruit dans le pays, en se développant à vitesse grand V. Qu'est-ce que le Sanseito, nouveau parti anti-immigration à la mode au Japon ?

Un slogan fort («Le Japon d'abord»), une approche populiste et des promesses en termes d'immigration, le nouveau parti politique Sanseito arrive en force et pourrait convaincre près de 7% des électeurs, ce dimanche, à en croire les sondages, dans un pays où le taux d'abstention flirte régulièrement avec les 50%. Le Japon renouvelle ainsi ce dimanche 20 juillet la moitié de ses sénateurs. Ce scrutin pourrait avoir des allures de clap de fin pour l’impopulaire premier ministre, Shigeru Ishiba. C'est l'un des enjeux majeurs.

le Sanseito, un parti récent

Face à «la pauvreté du Japon», le Sanseito énonce deux coupables : le «mondialisme totalitaire» et l’«invasion silencieuse» d’étrangers, fauteurs de troubles, abusant des aides sociales et acquéreurs compulsifs d’immobilier. Voilà qui a le mérite d'être clair et de poser les bases de ce nouveau parti politique de droite, anti-immigration.

Le Sanseito, aussi appelé «Parti de la Participation Politique», est une formation politique japonaise de droite populiste, fondée en mars 2020. En 2022, il obtenait déjà un siège à la Chambre des conseillers tout en étendant sa présence aux assemblées locales.

Son programme s'articule autour de slogans comme «Le Japon d'abord», prônant des valeurs traditionnelles, une politique anti-immigration stricte et une autosuffisance alimentaire totale. Le parti se démarque aussi par sa méfiance envers l'OMS et l'industrie pharmaceutique, quitte à basculer selon certains observateurs dans la désinformation concernant la vaccination.

Sa croissance rapide s'explique en partie par une utilisation habile des médias sociaux, notamment YouTube et des rassemblements en plein air, en réunissant notamment autour de lui des personnes auparavant désintéressées par la politique, qui ne s'intéressent pas non plus aux médias traditionnels.

Le parti dispose de finances solides, avec des revenus annuels significatifs, bien plus importants que d'autres petits partis, ce qui lui permet de rapidement développer ses activités.

Une position anti-immigration assumée

L'un des fers de lance de ce nouveau parti est donc son hostilité assumée vis-à-vis de l'immigration. Leur slogan «le Japon d'abord», est d'ailleurs une indication assez claire.

Le parti souhaite une réduction significative du nombre de travailleurs étrangers au Japon. «Le Japon ne devrait pas dépendre des travailleurs étrangers», a même affirmé dans une prise de parole publique le leader Sohei Kamiya, martelant qu'il est «mauvais de transformer le pays avec l'aide de l'extérieur», dans des propos relayés par Sankei.

«Le fardeau financier dû à l'augmentation du nombre d'étrangers devient de plus en plus perceptible dans notre pays», avait aussi affirmé le parti dans un communiqué. «Dans les pays développés qui ont accepté des immigrants, les changements politiques progressent dans le contexte de l'augmentation des coûts économiques et sociaux. (...) Un rapport intitulé "État-providence sans frontières" de l'Université d'Amsterdam aux Pays-Bas a souligné que le fardeau financier des immigrants augmentera à long terme et exercera une pression sur le système d'aide sociale», liste ce même communiqué.

«Ils ont tendance à falsifier n’importe quoi et sont doués pour trouver des failles juridiques. C’est inadmissible», a également exprimé le patron du Sanseito.

Au-delà du volet économique, le contrôle de l'immigration revêt un enjeu sécuritaire, selon le chef du parti : «Il y a de plus en plus de cas d'étrangers qui ont été amenés (au Japon) en tant que main-d'œuvre et qui sont impliqués dans la criminalité», a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse.

Une position assumée qui semble convaincre, à tel point que le Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir de Shigeru Ishiba et son allié, le Komei, menacés de perdre leur majorité, ont promis de durcir la lutte contre l’immigration illégale. La formation Nippon Ishin no Kai (centre droit) veut quant à elle instaurer des limites au nombre d’étrangers par région.

Le «problème des étrangers» est devenu une préoccupation des Japonais (pour 7% d’entre eux, selon un sondage du quotidien de centre gauche Asahi des 13 et 14 juillet) – loin derrière l’inflation (42 %).

Une ascension vertigineuse

Fondé en 2020, le parti faisait déjà parler de lui en 2022 lorsqu'il a donc obtenu son premier siège à la Chambre des Conseillers lors des élections de 2022, en recueillant plus de 2% des voix. Depuis, il a également obtenu trois sièges à l'assemblée métropolitaine de Tokyo.

Les élections à la Chambre des conseillers qui se déroulent ce dimanche 20 juillet sont un cap important pour le nouveau parti, qui pourra jauger sa popularité dans les urnes, et voir si les tendances se confirment.

Les sondages donnent à Sanseito une quinzaine de sièges, sur 124 à pourvoir. Il n'en avait qu'un dans l’assemblée sortante, et en espérait six dans ses propres prévisions. Une enquête du 17 juillet de l’agence Jiji Press révèle que 6,9% des personnes interrogées prévoient de voter pour cette formation, soit deux fois plus que le mois dernier, et presque quatre fois plus qu'en début d'année.

Le Sanseito représente une nouvelle dynamique dans la politique japonaise, séduisant aussi bien les électeurs historiquement conservateurs que de nouveaux électeurs au départ pas forcément intéressés par la politique.