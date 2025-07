Météo : orages, pluie, chute des températures... Quel temps va-t-il faire cette semaine ?

Après un week-end pluvieux sur une large partie de la France, la météo ne sera pas en nette amélioration cette semaine. Une baisse des températures généralisée est prévue.

L’été marque le pas. Les températures vont en effet nettement baisser et rester fraîches dans plusieurs régions de France lors de la semaine du 21 juillet. Si le pourtour méditerranéen devrait être assez épargné, les instabilités domineront une grande partie de la semaine.

Lundi 21 juillet

©Météo-France

Dans la continuité d’un week-end maussade dans le nord de la France, le début de semaine ne s’annonce pas plus réjouissant, selon les prévisionnistes.

La vague orageuse de dimanche laissera place à un paysage électrique. La foudre devrait tomber localement d’ouest en est avant de s’échapper en soirée vers la Belgique. Avec l’orage, le mercure chutera. Le thermomètre affichera au maximum 19 °C à Reims et Rouen.

Le sud de la France, des Pyrénées-Atlantiques à la Corse, conservera son soleil, mais avec des températures elles aussi en dessous des moyennes de saison. Elles ne seront pas étouffantes et ne dépasseront pas les 30 °C.

Mardi 22 juillet

©Météo-France

La pluie sera presque absente de la journée. Mis à part en Bretagne et peut-être en Alsace, les nuages vont quelque peu se dissiper et laisser entrevoir le soleil dans le nord de la France, avec des températures en légère hausse. La fraîcheur persistera au bord de la Manche, avec des températures dépassant rarement les 20 °C.

Le soleil gagnera du terrain dans le sud du pays, avec des températures enfin proches de celles d’un mois de juillet. Les vacanciers adeptes de la montagne seront gâtés dans les Alpes, le Massif central et les Pyrénées, où le soleil devrait régner. L’accalmie sera cependant de courte durée.

Mercredi 23 juillet

©Météo-France

La journée de mercredi s'annonce de nouveau très agitée. Des orages et de la pluie sont attendus dans une majorité de la France. Outre en Bretagne, dans le Cotentin et dans quelques départements bordant l'Atlantique et la Méditerranée, les Français devront ressortir leur parapluie et leur gilet.

Des gros nuages chargés traverseront la France d'Ouest en Est. Des averses sont prévues et les températures vont de nouveau descendre : 20 °C à Lille, Amiens et Reims. Il ne fera que maximum 19 °C à Metz.

Jeudi 24 juillet

©Météo-France

Jeudi sera dans la continuité de la veille, avec des averses éparses sur la quasi-totalité du territoire. Le temps alternera entre pluie, nuages et quelques éclaircies. Mis à part autour de la Méditerranée et dans la vallée du Rhône, où les températures resteront au-dessus des 23 °C, le reste de la France affichera autour de 20 °C, bien en dessous des moyennes de saison.

La Corse devrait connaître une journée pluvieuse, tout comme la région niçoise où des orages sont prévus jusqu’au début du week-end.

Vendredi 25 juillet

©Météo-France

En fin de semaine, le sud-ouest de la France devrait progressivement retrouver le soleil. Les averses concerneront encore une large partie du territoire, mais les températures seront en légère hausse : 24 °C à Lyon et Tours, 25 °C à Paris et Auxerre, 30 °C à Montpellier. La Bretagne, elle, restera sous des épisodes pluvieux.

Durant le week-end, le soleil devrait réapparaître dans toutes les régions et réchauffer le cœur des vacanciers en quête de beau temps.