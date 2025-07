Nancy : un incendie se déclare, le pire évité grâce à une chaîne humaine

À Nancy, un incendie s’est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche au premier étage d’un immeuble. L’intervention des pompiers et de la police nationale a permis d’éviter un drame. Aucun blessé n'est à déplorer.

Aux alentours d’1h du matin dans la nuit de samedi à dimanche, un appartement a pris feu au 1er étage d’un immeuble situé au 61 rue Avenue du Général Leclerc à Nancy. La première alerte a été donnée par un voisin qui a prévenu la police. Arrivée sur place rapidement, elle a été suivie quelques instants plus tard des pompiers venus de deux casernes différentes de la ville.

aucun blessé à déplorer

Les secours ont alors commencé l’évacuation des habitants de cet immeuble composé de quatre appartements sur deux étages. La police, arrivée la première, a ainsi pu faciliter l’extraction de trois habitants.

Quatre autres locataires avaient auparavant réussi à quitter l’immeuble sans assistance. Les pompiers ont pris le relais et ont pu secourir un dernier habitant bloqué au deuxième étage à l’aide d’une grande échelle. Il n’y a eu aucun blessé, mais les habitants devront être relogés.

Les résidents évacués, les pompiers ont pu se consacrer à la lutte contre le feu. Cinq heures d’intervention ont été nécessaires pour venir à bout de l’incendie à cause de la présence de nombreux arcs électriques dans l’entrée du bâtiment. Plus de 20 pompiers et six véhicules ont été mobilisés pour cette opération, épaulés par la police municipale et nationale. Pour l’heure, l’origine du feu n’a pas encore été déterminée.